Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Руслан Осипенко. Він зазначив, що зусилля української дипломатії зараз зосереджені на більш вузькому фронті, аніж того б хотілося.

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Над чим українській дипломатії варто попрацювати

Зважаючи на воєнні виклики, Україна повинна провадити багаторівневу дипломатію. Потрібно відстоювати інтереси нашої держави і перед громадськістю наших країн-партнерок, і перед закордонними експертами, і перед парламентарями та вищими посадовими особами прихильних та нейтральних до України держав.

"Українська дипломатія (за час війни – 24 Канал) зробила дуже багато, зібравши за плечима України коаліцію, яка підтримує українців (у збройній боротьбі проти агресора – 24 Канал)", – зазначив Осипенко.

Втім, станом на зараз зусилля української дипломатії зосереджені здебільшого на вищому політичному рівні та комунікації з іншими дипломатами, тоді як усі інші рівні дещо "просідають". Зокрема, на рівні міжпарламентської взаємодії для народних депутатів існують певні перешкоди.

Що відбувається із допуском нардепів до закордонних відряджень Влітку 2023 року суспільству стали відомі подробиці закордонних відряджень деяких нардепів. Зокрема, журналісти змогли встановити, що член комітету нацбезпеки Юрій Арістов відпочивав на Мальдівах, подавши до Верховної ради довідку про хворобу. Після цього в парламенті зробили більш жорсткими вимоги щодо виїзду нардепів за кордон. Однак серед опозиційних депутатів лунають застереження, що очільники Ради зловживають своїм правом не надавати дозволи на виїзд. Найбільш резонансним випадком тут стало анулювання вже погодженого дозволу на виїзд Петру Порошенку. На цьому тлі 1 січня запрацювали нові правила виїзду депутатів за кордон. Відтепер народні обранці повинні узгоджувати тези, які збираються виголосити у спілкуванні із закордонними колегами, із українським МЗС. Окремі парламентарі критикують ці нормативи як такі, що не відповідають нормам демократії та плюралізму думок.

"Ми маємо доносити свою позицію (до закордонних парламентарів, експертів та громадськості – 24 Канал). Подивіться на останній випадок в Італії (де у місті Модена росіяни готувалися зробити виставку про "розквіт Маріуполя" під окупацією – 24 Канал). Росіяни вміло використовують м'яку силу", – переконаний експерт-міжнародник.

Водночас ідентичних за рівнем розголосу подій, які б просували український погляд на російську агресію, на Заході обмаль. Відповідно, це може бути одним із напрямків роботи, до якого українській дипломатії варто докладати більше зусиль.

Успіхи української дипломатії протягом повномасштабної війни