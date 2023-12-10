Підтримка країн Латинської Америки та Глобального Півдня дуже потрібна Україні. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Союзники у Південній Америці

Валерій Клочок зазначив, що для України також дуже важливо працювати у напрямку Південної Америки. Зокрема, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей засуджує російську агресію. Хоч він є прихильником Дональда Трампа, але США – його стратегічні партнери.

Абсолютно правильно та логічно відвідувати зараз саме Аргентину. Президенту України на тлі широкомасштабного вторгнення потрібно мати більше союзників, зокрема, у Південній Америці. Це дуже важливо,

– підкреслив він.

Крім того, на інавгурації Хав'єра Мілея Володимир Зеленський може зустрітись із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Для України це важливо напередодні саміту Євросоюзу 14 – 15 грудня.

Боротьба за Африку

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" пояснив, що нашій державі потрібна підтримка країн Глобального Півдня. Росія часто робить акцент на відносинах з африканськими країнами.

Війна за Глобальний Південь триватиме надалі. Прихильність до України будь-якої країни з африканського чи південноамериканського регіону дійсно буде нам на користь. Не можна недооцінювати ці невеликі кроки на міжнародній арені для консолідації світового суспільства у протистоянні російській агресії,

– зауважив Клочок.

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