Поддержка стран Латинской Америки и Глобального Юга очень нужна Украине. Это 24 Каналу заметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
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Союзники в Южной Америке
Валерий Клочок отметил, что для Украины очень важно работать в направлении Южной Америки. В частности, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей осуждает российскую агрессию. Хотя он является поклонником Дональда Трампа, но США – его стратегические партнеры.
Совершенно правильно и логично посещать сейчас именно Аргентину. Президенту Украины на фоне широкомасштабного вторжения нужно иметь больше союзников, в частности, в Южной Америке. Это очень важно,
– подчеркнул он.
Кроме того, на инаугурации Хавьера Милея Владимир Зеленский может встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Для Украины это важно в преддверии саммита Евросоюза 14 – 15 декабря.
Борьба за Африку
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" объяснил, что нашему государству нужна поддержка стран Глобального Юга. Россия часто делает акцент на отношениях с африканскими странами.
Война за Глобальный Юг будет продолжаться. Приверженность Украине любой страны из африканского или южноамериканского региона действительно будет нам на пользу. Нельзя недооценивать эти небольшие шаги на международной арене для консолидации мирового общества в противостоянии российской агрессии,
– заметил Клочок.
Визиты Зеленского в Кабо-Верде и Аргентину
- Ранее Хавьер Милей провел переговоры с Владимиром Зеленским. Аргентинский политик предложил провести в его стране конференцию между Латинской Америкой и Украиной. Украинский лидер пригласил Милея присоединиться к имплементации "формулы мира" и приехать в Украину.
- В воскресенье, 10 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Аргентины на инаугурацию президента Хавьера Милея. Аргентинское издание пишет, что лидер Украины станет одной из важнейших фигур на этом мероприятии.
- Известно, что по дороге в Аргентину украинский президент встретился с премьер-министром Республики Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррея и Силвой. Эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений с этой страной. Зеленский отметил принципиальность Кабо-Верде в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждении российской агрессии, а также конкретные шаги страны по поддержанию украинских международных инициатив.