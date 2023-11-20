Главный соперник Милея, глава Минэкономики Серхио Масса уже признал поражение и пожелал удачи новому лидеру. 24 Канал рассказывает биографию будущего президента Аргентины.

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Венгерские корни и фирменная эксцентрическая прическа

Хавьер Херардо Милей имеет венгерские корни, он родился 22 октября 1970 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе в небогатой семье. Его отец был водителем автобуса, который лостиг успеха и запустил собственный бизнес по автоперевозкам.

Этого оказалось достаточно, чтобы оплатить сыну обучение в престижных столичных заведениях. Однако экономика Аргентины во второй половине 20 века делала все, чтобы этому помешать, ведь постоянная гиперинфляция быстро поглощала весь капитал Милея-старшего.

Милей-младший еще в юном возрасте стал понимать, что с экономикой его родины что-то не так, а потому решил побороть систему изнутри и стать экономистом. Как говорит Милей, такое желание в нем проснулось в возрасте 12 лет. Где-то примерно в это же время будущий экономист решает не обращать внимание на собственные волосы и дать им волю, как либертарианцы экономике.

С тех пор отсутствие прически у Милея стало не только его фирменной прической, но и политическим высказыванием и даже товарным знаком. Благодаря прическе Милей получил свое прозвище – "Парик" (и это еще одно сходство аргентинца с Дональдом Трампом).

Сейчас к эффектной прически Милей добавил не менее эффектные бакенбарды, напоминающие Элвиса или Боливара.



Шевелюра и бакенберды Хавьера Милея / фото AP

Карьера футболиста и рок-музыканта

Как и положено типичному аргентинцу, Милей хорошо разбирается в футболе, он играл сам и даже имел определенные успехи на молодежном уровне. Милей играл на позиции голкипера за команду "Чакарита Хуниорс", пересекался на одном поле с будущими легендами, такими как Диего Симеоне. Впрочем травмы (однажды Милею сломали челюсть) и не совсем перспективный для голкипера рост (178 сантиментров) постепенно забрали у мира футболиста Милея и подарили экономиста.



Хавьер Милей в молодости увлекался футболом / фото из соцсети X

Среди других увлечений Милея – музыка, в юношеские годы он сам играл в группе, исполнявшей каверы Rolling Stones. В настоящее время у него огромная коллекция записей опер Верди и других великих итальянцев, а также легендарных рокеров – Элвиса Пресли, Beatles, Queen, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin и других. Конечно, большинство – пиратские (как и положено либертарианцу).

Азы экономической теории Милей получил в частном университете Бельграно в Буэнос-Айресе. Он жадно поглощал все доступные знания, при этом часто не соглашался с признанными авторитетами и активно критиковал как Кейнса, так и Фридмана, зато продвигал своих кумиров из Австрийской школы экономики.

С каждым годом Милей все больше склонялся в пользу либертарианства и уходил в мир анархо-капитализма, воспетого Эйн Ред и другими теоретиками.

Профессиональный экономист, семья из мастифов и насмешки над Папой Франциском

Далее обучение продолжилось в частном университете Торкуато ди Телла. Там он получил сразу две ступени магистра.

После получения дипломов Милей идет работать в частный сектор и становится главным экономистом одной из пенсионных компаний, продолжает заниматься консалтингом, инвестициями и многими другими прибыльными делами.

Среди его многочисленных работ – позиция старшего экономиста в аргентинском отделении одного из известнейших банков мира – HSBC, который заработал свой первый невероятный капитал еще во времена опиумных войн в Китае в прошлом веке.

В 2012 году Хавьер Милей возглавляет отдел экономических исследований в национальном аналитическом центре Fundación Acordar, что сделало его известным не только в Аргентине, но и в мире – он был участником делегаций на встречах ведущих экономик мира G20 и при этом никогда не отказывался от своего эффектного стиля.

Так, на заседание форума он иногда брал своего гигантского мастифа по имени Конан (в честь легендарного героя). Сейчас у Милея на воспитании 5 собак, и это ближайшее его окружение, 4 пса – клоны Конана, умершего в 2017 году.

Гигантов Милей назвал в честь выдающихся экономистов – Мюррей, Милтон, Роберт и Лукас (в честь Мюррея Ротбарда, Милтона Фридмана и Роберта Лукаса). Кобели были активно задействованы в президентской кампании Милея, очевидно следуя политической карьере коня императора Калигулы (напомним, тот назначал животное римским сенатором).



Милей со своими любимцами / фото elespanol.com

Обратите внимание! Политик очень близок с младшей сестрой Кариной, которая является его помощницей и секретарем, а в кампании 2023 года руководила избирательным штабом брата. При этом с родителями Милей отношения не поддерживал до 2023 года, в аргентинских СМИ бытует мнение, что в детстве они якобы избивали и оскорбляли сына.



В 2018 году Милей публично заявил, что родителей для него не существует. Восстановить связи с родными помогли выборы президента, во время кампании Милея произошло его примирение с отцом и матерью.

Милей объездил с лекциями всю Аргентину, имел реноме "Моцарта от экономики", собирал полные залы, словно рок-звезда, а также активно писал книги в жанре экономического нонфикшна (сейчас их 9). Также Милей читал лекции в университетах Аргентины и за рубежом, при этом не забывал зарабатывать и налаживать связи с местными олигархами.

Уклонение от уплаты налогов должно быть правом человека,

– вызывающе заявлял Хавьер Милей.

Где-то с 2017 года Хавьер Милей начал часто появляться на телевидении (до этого он тренировался на радио, где имел собственную программу). Его уникальная манера общения, непосредственность и умение давать простые ответы на сложные вопросы (конечно, в духе популизма) сделали из Милея звезду национального масштаба.



Харизматический Хавьер Милей / фото Ricardo Pristupluk / GDA via AP

Он побеждал на дебатах оппонентов, говорил то, что нравится людям (а как не понравиться, когда человек убеждает, что "кризиса нет, они просто *** (воруют) наши деньги"), не ограничивал свою лексику только литературными выражениями и смело копировал своих кумиров – Дональда Трампа и Жаира Балсонару. При этом, в отличие от кумиров, Милей действительно понимает о чем говорит, ведь является профессиональным экономистом.

Что касается экономических взглядов Милея, то у его коллег и критиков нет уверенности, что все это должно работать в реальном мире. Впрочем, на страницах книг и в речах звучит внушительно. "Фишкой" Милея стало объяснение всего через призму экономики. Так, он с помощью экономических выкладок объяснял, почему перестал болеть за "Ривер Плейт", почему Месси – лучший футболист мира, и даже почему не женится, ведь это ограничение экономической свободы. Даже свое негативное отношение к абортам Милей объясняет как экономист-либертарианец, а в человеческий фактор в глобальных изменениях климата просто не верит.

Милей очень активен в соцсетях и предпочитает твиттер (ныне – Х), он активно продвигает свой образ, не обижается на мемы и даже несмотря на ненависть к социализму. Из-за этого Милей постоянно публично издевается над одним из самых известных аргентинцев в мире – Папой Римским Франциском, которого Милей считает лоббистом мирового коммунизма и культурного марксизма.

Милей также не особенно против, когда его изображают в виде классического фото другого известного земляка – Че Гевары. Соцсети стали "точкой сбора" для фан-базы Милея, а сам он из авторитетного, но все же маргинала, быстро превратился в вполне легитимного лидера общественного мнения.

Политические взгляды и рок-концерты вместо митингов

Совершенно ясно, что рано или поздно такой талант не мог не уйти в политику. В 2021 году он возглавил коалицию из разных либертарианских партий и групп, чтобы единым блоком под названием "Свобода наступает" (La Libertad Avanza) пойти на выборы, при этом за три года до этого Милей вообще исключал такую возможность и говорил, что политика – это грязное дело.

Неожиданно вчерашние маргиналы преуспели: им удалось подвинуть традиционные для аргентинской политики последних десятилетий силы – социалистов (партия "Союз ради отечества" – "Uniоn por la Patria"), известных как перонисты (считающие себя политическими наследниками легендарного диктатора Хуана) и правоцентристов-консерваторов (партия "Вместе за перемены" – "Juntos por el Cambio").

Эти партии поочередно были у власти со времен свержения военной хунты в Аргентине в 1983 году. Однако обещанное "улучшение" так и не наступило. В этих условиях новая несистемная политическая сила, обещающая "сделать их вместе" и якобы имеющая готовые рецепты (пусть и фантастические), забрала на себя все так называемое "протестное голосование" и стала сенсацией. Основой электоральной базы Милея и его "Свободы" стали аграрные регионы Аргентины (местный heartland).

Успеху способствовала яркая кампания, митинги больше напоминали рок-концерты, а сам Милей – с неукротимой шевелюрой и кожаной "косухой" – рок-звезду. В уставшей от перманеттного экономического кризиса Аргентине слова о запрете поднятия налогов, отмене акцизов и другие популистские заявления легли в удобренную почву и быстро дали мощный урожай. Избиратели в стране, где 100% инфляции в год норма, ключевая банковская ставка давно уже по показателю 100%, где за чертой бедности живут 40% граждан – рассудили, что хуже не будет.



Знаменитая бензопила Милея / фото shutterstock

В качестве парламентария Милей получил новую площадку для рекламы себя. Его популярность стремительно росла, не в последнюю очередь благодаря нестандартным шагам. Так, Милей ежемесячно разыгрывал собственную зарплату в лотерее среди поклонников.

Президент

Уже через несколько лет в парламенте Милею стало тесновато и он решил баллотироваться в президенты Аргентины. Он неожиданно победил на общенациональных праймериз, а затем взял более 30% голосов (7,1 миллиона избирателей) и вышел во второй тур.

Свою кампанию Милей провел ярко – он приезжал на дебаты на легендарном Cadillac de Ville (любимый автомобиль Элвиса), не забывал политик и о других ярких аксессуарах. Так, одним из символов кампании Милея стала бензопила – намек на то, что экономике нужны решительные шаги и необходимо резать по-живому.

Милей и его бензопила: смотрите видео

Развязка наступила 19 ноября 2023 года – Милей победил своего конкурента – министра экономики Серхио Массу из левой перонистской коалиции с результатом 56% против 44% и теперь станет следующим президентом Аргентины.

Вскоре он будет иметь возможность попробовать реализовать некоторые свои обещания. Отметим, что наиболее эксцентричными из них были:

закрытие Центробанка (в одной из своих речей Милей обещал его сжечь),

отказ от аргентинского песо в пользу американского доллара,

сокращение министерств и увольнение значительной части бюрократического аппарата,

приватизация всего (включая больницы, но без образования и судопроизводства),

легализация оружия.

Относительно отказа от песо! Как бы дико для украинцев это ни звучало, для Латинской Америки здесь ничего нового. Так, в начале 2000-х от национальных валют в пользу доллара отказались Эквадор и Сальвадор. Эксперимент следует признать успешным – инфляцию это действительно остановило, впрочем, масштабы, конечно, разные.

Реализовать все это Милею может помешать сам Милей. Несмотря на весь антураж, он не недалекий человек, а прагматик, пусть и без политического опыта. Он признает, что в своих книгах и заявлениях рисует идеальный мир, однако понимает, что реальность диктует свои условия.

Милей и Украина

Примером прагматизма Милея является его позиция по поводу войны в Украине – он сразу осудил российское вторжение и заседал в парламенте с сине-желтым флагом.

Если мы защищаем идеи свободы, мы не можем поддерживать и принимать вторжение России в Украину,

– четко заявил Хавьер Милей.

Милей неоднократно высказывал слова поддержки Украине и лично президенту Зеленскому, не подбирал слова для оценки россиян и прямо называл Путина автократом.



Милей поддерживает Украину / фото посольства Украины в Аргентине

Милей был гостем мероприятий в посольстве Украины в Буэнос-Айресе и стал частью флешмоба в поддержку Украины – сфотографировался с надписью "Мы с Украиной".

Таким образом, для Украины есть надежда, что в скором времени мы получим новую страну-союзницу в регионе, где раньше украинская дипломатия не была влиятельной. А едва ли не единственным симпатиком Украины была страна Чили.



Сейчас ситуация стремительно меняется – за голоса стран континента и вообще так называемого "Глобального Юга" идет большая борьба. Напомним, летом говорилось о потенциальном присоединении Аргентины к БРИКС, при этом сам Милей жестко раскритиковал эту инициативу своих оппонентов-перонистов.

В случае Милея есть надежда, что, несмотря на весь эпатаж, Аргентина получит, как бы это странно ни прозвучало, ответственного политика. Впрочем, аргентинцам, очевидно, следует приготовиться к "шоковой терапии". В ближайшие годы Аргентина станет ареной смелых и значительных экономических экспериментов.