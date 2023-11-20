Избранного президента Аргентины уже поздравил его соперник – министр экономики Серхио Масса, уже признавший свое поражение. Кроме того, СМИ уже написали о результатах подсчета 99% бюллетеней после второго тура выборов, пишет 24 Канал.

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Президентом Аргентины стал Хавьер Милей

Я связался с Хавьером Милеем, президентом, которого большинство аргентинцев избрали на следующие 4 года, я поздравил его, я пожелал ему удачи, и предложил завтра установить связь и переходные механизмы для смены правительства, для нормального функционирования экономики, социальной, политической и институциональной сферы,

– заявил Серхио Масса.

Издание Bloomberg написало, что по результатам подсчета 99% бюллетеней после второго тура выборов 19 ноября Милей набрал 56% голосов, а его соперник Масса – 44%. Последний уже признал поражение и в речи перед поклонниками в Буэнос-Айресе отметил: "Аргентинцы выбрали другой путь".

По другому пути Хавьер Милей в своей предвыборной кампании пообещал людям радикальные изменения, направленные на исправление десятилетий неэффективной политики. Ведь в Аргентине падает экономика, долгое время обесценивалась валюта и один из самых быстрых в мире уровней инфляции.

Журналисты отмечают, что нынешний президент Аргентины сможет реализовать свои обещания:

отказаться от песо в пользу доллара;

закрыть Центральный банк;

радикально сократить государственные расходы, чтобы вывести 46-миллионное государство из кризиса.

Шоковая терапия Милея ставит Аргентину на путь глубокой неопределенности, а некоторые экономисты предупреждают, что долларизация экономики в 622 миллиарда долларов в то время, когда международные резервы исчерпаны, может привести южноамериканскую страну в очередной виток гиперинфляции,

– отметило издание.

Кроме того, Международный валютный фонд призвал следующее правительство быстро перезагрузить экономику и подчеркнул, что у страны нет времени на "постепенную политику".

Известно, что Хавьер Милей вступит в должность 10 декабря 2023 года.

Что известно о взглядах Хавьера Милея

Хавьер Милей говорил, что он выступает за отказ от установления отношений с Россией, Бразилией и Китаем. Причина заключается в разногласиях в политике этих стран. В свою очередь он видит США и Израиль стратегическими союзниками.

Сам политик довольно нестандартный, ведь он пел в рок-группе и выступает против вступления в БРИКС. Также он является поклонником Дональда Трампа и называл его "одним из лучших президентов в истории Соединенных Штатов".

Кроме того, он поддерживает Украину. В интервью The Economist уверял, что был одним из первых, кто осудил вторжение в Украину. Также Милей говорил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в первые месяцы избрания, а Путина назвал "автократом".

Посольство Украины в Аргентине публиковало фото, где Милей держит надпись "Мы с Украиной"