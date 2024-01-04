Про це йдеться в розпорядженні керівництва Верховної Ради, яке почало діяти з 1 січня. Якщо ж депутат не отримав роз'яснень МЗС і не погодив з міністерством нашої держави тези своїх майбутніх заяв, то йому можуть відмовити у поїздці за кордон.

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Про що йдеться в розпорядженні Верховної Ради

Згідно з документом, перед відрядженням парламентарі мають отримати "роз'яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені МЗС тези офіційних заяв, коментарів народного депутата щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин з питань, пов’язаних з темою відрядження за кордон".

Окрім того, що народний обранець повинен погодити свої майбутні заяви з міністерством та пройти інструктаж в МЗС, є ще пункти, чому заяву нардепа на виїзд можуть не розглядати.

У документі зазначено, що заяву нардепа можуть не розглянути за умови, якщо минулого разу він порушив строк перебування у відрядженні, самовільно змінив країну, перебував в інших країнах або не подав звіт після повернення.

Також, в самому документі зазначений перелік осіб, які мають погодити заяву нардепа на виїзд, після чого її скерують Стефанчуку.

У заяві:

голова комітету Ради, до якого входить нардеп,

голова фракції,

голова депутатської групи,

голова відповідної делегації Ради,

перший заступник або заступник спікера парламенту.

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