Адже саме керівника партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка 1 грудня не випустили за кордон та пояснили причини. Стефанчук роз'яснив питання щодо поїздок народних депутатів за кордон.

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Що сказав Стефанчук про виїзд депутатів за кордон

Руслан Стефанчук заявив, що повернувся з важливого візиту до Європейського парламенту, де став свідком того, як національний ефір наповнився "істеричним стогоном окремих народних депутатів щодо нібито свавільного обмеження їх у відрядженнях за межі України та звинуваченням керівництва Верховної Ради України мало не в узурпації міжнародного треку".

Спікер Ради запевнив, що Верховна Рада є єдиним законодавчим органом нашої країни. Окрім того, наш парламент у міжнародних відносинах представляє голова Верховної Ради України.

Своєю чергою народні депутати Верховної Ради:

можуть брати участь у міжпарламентській дипломатії, зокрема, і шляхом отримання відрядження за межі України. Та це відбувається за погодженням із главою Верховної Ради України;

з початку повномасштабного вторгнення – нардепи мають бути готові у будь-який момент зібратися у потрібній кількості та проголосувати за ухвалення рішення.

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Глава Верховної Ради назвав статистику відряджень депутатів

Руслан Стефанчук заявив, що за останніми статистичними даними з 24 лютого 2022 року:

"Слуги народу", які складають 235 нардепів (52,22% від складу парламенту), отримали погодження 53,24% відряджень від загальної кількості відряджень. Тобто 4,23 відрядження на одного народного депутата;

"Європейська солідарність", яка складає 27 нардепів (6% від складу парламенту), отримала погодження 9,74% від загальної кількості відряджень. Тобто виходить 6,7 відрядження на одного депутата.

Зазначені відсоткові цифри красномовно свідчать про маніпулювання представниками цієї фракції (мовиться про "Європейську солідарність" – 24 Канал) фактами щодо будь-якого їх утиску. Не менш красномовними є й абсолютні цифри,

– заявив Руслан Стефанчук.

За словами глави Верховної Ради, Іванна Климпуш-Цинцадзе від "Європейської солідарності" була направлена у 31 відрядження за межі України, де з 648 днів війни 172 – перебувала за кордоном. Вона посідає третє місце серед усіх нардепів. Водночас їздили за кордон і її колеги:

Ірина Геращенко – 19 відряджень тривалістю у 101 день і 19 місце;

Артур Герасимов – 18 відряджень тривалістю 128 днів і 20 місце;

Марія Іонова – 18 відряджень тривалістю у 93 дні та 21 місце;

Олексій Гончаренко – 17 відряджень тривалістю 118 днів і 24 місце.

Водночас Стефанчук заявив, що він перебуває на 30 місці у рейтингу відряджень.

Чому не всім депутата погоджують відрядження за кордон

Руслан Стефанчук заявив, що окремі депутати розпочали певні маніпуляції та зловживання, чомусь вважаючи, що кожне їхнє бажання виїхати за кордон у період дії воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом Ради, без врахування мети, завдань та оцінки результатів цієї поїздки.

І це породило навіть певний жанр – "заяви народних депутатів на відрядження",

– заявив спікер Ради.

За його словами, деякі народні депутати почали зазначати доволі абстрактні причини, як-от:

"покращення міжпарламентських взаємин";

участь у незрозумілих конференціях, симпозіумах, форумах, "міжпартійних посиденьках", які подекуди мало пов'язані з міжпарламентською діяльністю;

навіть зазначали участь у спектаклях чи спортивних заходах.

Ще одні намагалися завищити кількість днів перебування у відрядженні, збільшуючи їх суттєво у порівнянні із заходом, що мав відбутися. А деякі народні депутати, які сьогодні активно скаржаться на не випуск їх у відрядження, подали мені нещодавно 4 – 5 послідовних заяв на відрядження за межі України загальною тривалістю майже 20 (!) днів, які мали завершитися приблизно до різдвяних свят. Такий збіг викликає багато питань,

– зазначив Стефанчук.

За його словами, саме тому керівництво Ради перейшло до більш ретельного розгляду заяв на відрядження за межі України та інколи відмовляло у погодженні деяких "псевдовідряджень".

Окремим видом відряджень нардеп назвав депутатські "самоволки" на Мальдіви, обіди з власною сім'єю у Лондоні, перебування у Великій Британії на політичних тусовках, коли відрядження було виписано в Естонію.

"Тому, друзі, не намагайтесь окремо вивезти у країни ЄС себе, коханого (кохану). Не намагайтесь окремо вивезти у країни ЄС своїх дітей та рідних. Напружтесь і зробімо все, щоби ми разом змогли ввести Україну до ЄС", – сказав Стефанчук.