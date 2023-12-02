Зранку 1 грудня Порошенко намагався виїхати з України, але його не пропустили на кордоні. У ДПСУ повідомили, що рішення про відрядження нардепа скасували. В СБУ пояснили, що на це повпливало їхнє звернення до української влади.

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Чому відрядження Порошенка скасували та до чого тут СБУ

В СБУ заявили, що перед тим, як Порошенко мав поїхати на зустрічі за кордон, вони отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

Зокрема до ІПСО планувалося залучити окремих українських політиків під час їхніх відвідин третіх країн. Повідомляється, що запланованою ІПСО ворог хоче знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини.

За задумом спецслужб Росії, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни,

– пояснили у відомстві.

За даними Служби безпеки, ці заяви ворог хотів активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн.

Тож, за отриманими контррозвідувальними даними, СБУ насторожила запланована зустріч Петра Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який "системно висловлює антиукраїнську позицію, є другом Путіна і закликає зняти санкції з Росії.

Росія планувала використати зустріч Орбана та Порошенка

За словами СБУ, зустріч Порошенка та Орбана Росія планувала використати у своїх ІПСО проти України. Як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи.

Тому Служба безпеки звернулася до Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб,

– повідомили в СБУ.

Принагідно у відомстві нагадали, що згідно із законодавством Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади, який займається зовнішніми відносинами України.