Олександр Корнієнко розповів в ефірі телемарафону, що отримав листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати, інформує 24 Канал.
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За його словами, Порошенко вказував як основну підставу – участь у непарламентському заході, партійному форумі Міжнародного демократичного союзу, спільноти в яку, напевно, входить "Європейська солідарність".
"Він написав, що паралельно з цим будуть якісь ще зустрічі високого рівня", – уточнив Корнієнко.
Віцеспікер зазначив, що за внутрішніми принципами участь у партійних заходах допускається, але він отримав лист ДСК (для службового користування), який він не може коментувати. Тож він був вимушений скасувати це відрядження.
Відрядження скасували ще 29 грудня
Зауважимо, що в мережі опублікували документ розпорядження про скасування відрядження Порошенка, воно датоване 29 листопада.
Тобто, Петро Олексійович, найімовірніше, був повідомлений про це і розумів, що прикордонники не пропустять його через кордон.
Відрядження Порошенка скасували ще 29 грудня / Фото з фейсбуку Ростислава Павленка
Що відомо
- Зранку 1 грудня 2023 року Петро Порошенко намагався виїхати з України, однак його не пропустили українські прикордонники. Він заявив, що їхав у відрядження, яке схвалив голова Верховної Ради.
- За словами Порошенка, він мав заплановані зустрічі в Польщі та США.
- Згодом стало відомо, що відповідне доручення дав віцепрем'єр Олександр Корнієнко.