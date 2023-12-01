Олександр Корнієнко розповів в ефірі телемарафону, що отримав листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати, інформує 24 Канал.

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За його словами, Порошенко вказував як основну підставу – участь у непарламентському заході, партійному форумі Міжнародного демократичного союзу, спільноти в яку, напевно, входить "Європейська солідарність".

"Він написав, що паралельно з цим будуть якісь ще зустрічі високого рівня", – уточнив Корнієнко.

Віцеспікер зазначив, що за внутрішніми принципами участь у партійних заходах допускається, але він отримав лист ДСК (для службового користування), який він не може коментувати. Тож він був вимушений скасувати це відрядження.

Відрядження скасували ще 29 грудня

Зауважимо, що в мережі опублікували документ розпорядження про скасування відрядження Порошенка, воно датоване 29 листопада.

Тобто, Петро Олексійович, найімовірніше, був повідомлений про це і розумів, що прикордонники не пропустять його через кордон.



Відрядження Порошенка скасували ще 29 грудня / Фото з фейсбуку Ростислава Павленка

Зауважте! Під час воєнного стану народні депутати мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Що відомо