Речник угорського уряду Золтан Ковач згадав також про членство України в Євросоюзі. Варто зауважити, що мовиться про випадок, коли п'ятого президента Петра Порошенка не випустили з країни.

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Що заявили в Угорщині

Угорщина не бажає брати участь у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Такі новини, як ця (заява СБУ – 24 Канал), і ці "політичні чистки" є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства у ЄС,

– заявила угорська сторона.

Варто зауважити, що Служба безпеки України пояснювала причину, чому Держприкордонслужба не випустила Петра Порошенка з України. Зокрема, там запевнили, що:

перед візитом Порошенка за кордон отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України;

мета ворога – знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини;

Росія планувала спрямувати ІПСО, щоб змінити настрої в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукати представників українського політикуму проголошувати наративи про необхідність перемовин з Росією на умовах заморожування війни.

За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з Росії,

– заявили в СБУ.

Саме тому СБУ звернулася до Офісу Президента, Кабміну та Верховної Ради з пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

Що цьому передувало