Про це 24 Каналу заявив політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що саме тому ці політики небезпечні. Він додав, що це є елементом великого стратегічного плану Росії.

Дивіться також Кулеба не бачить ризиків: чи продовжить Словаччина надавати військову допомогу Україні

"Росія, програючи на полі бою, реалізовує ці інформаційно-психологічні операції", – наголосив Осипенко.

Усе через те, що війна Росії проти України багатогранна і продовжується, зокрема, в інформаційній сфері. Тому головні зусилля Москви спрямовані на те, аби підірвати єдність та солідарність у ЄС та США щодо підтримки України. А також – розхитати політичну ситуацію в Україні.

Орбан та Фіцо виконують завдання якраз в Європі. Очолюють європейський напрямок. Деяким країнам Європейського Союзу вигідно, що вони утворили такий "мінісоюз" і блокують плани ЄС щодо підтримки України,

– переконаний політолог-міжнародник.

Усе через те, що Європа неоднорідна й деякі країни сумніваються щодо того, чи треба така велика країна як Україна в Європейському Союзі. Однак вони про це не хотіли б говорити публічно.

"Тут згодився Орбан і Фіцо, які начебто працюють на Кремль, але вони працюють одночасно на незадоволених всередині Європи", – сказав Руслан Осипенко.

Як загрожують Фіцо та Орбан: дивіться відео

Бояться реформ

Коли Україна стане членом ЄС, наприклад, буде перерозподіл політичного впливу у Європейському парламенті. Також буде перерозподіл фінансових потоків. Дотацій можуть не отримати країни Півдня Європи.

"Дехто натякає на безпекові питання. Що, якщо прийняти Україну, то це – "міна уповільненої дії" під європейським співтовариством. "Росія прийде довоювати й натрапимо на небезпеку", – зазначив політолог-міжнародник.

Також є невдоволення економічними, логістичними та торговельними питаннями. Країни Центральної та Східної Європи не готові конкурувати з Україною у цих сферах. Особливо мовиться про аграрні питання. Саме тому Роберт Фіцо та Віктор Орбан і виконують свою роботу.

Осипенко вважає, що європейські країни насправді бояться, що Україна зайде в ЄС, і тоді доведеться його серйозно реформувати. Зокрема, економіку. Також треба буде змінювати правила голосування, аби не було можливості блокування. А ще – створювати нові безпекові структури.

Риторика Фіцо та Орбана