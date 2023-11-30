Про це словацький прем'єр заявив після зустрічі з послами США і Росії, передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення словацького уряду. Також Фіцо згадав про інтереси Словаччини, які мають бути пріоритетними.
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Про що говорив Фіцо
Під час зустрічі з послами Робер Фіцо окреслив їм бачення того, як мають розвиватися словацько-американські та словацько-російські відносини. Він підкреслив, що Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО. Відповідно це впливає на зовнішньополітичні пріоритети країни.
З іншого боку, це не може обмежувати нас у виборі суверенних позицій, які не завжди відповідають політиці єдино правильного погляду, що просувається в Європейському Союзі,
– наголосив Фіцо.
Він додав, що пріоритетом для нього є захист і просування словацьких національних інтересів, які мають бути реалізованими. За його словами, вони передбачають підтримку мирних ініціатив, а не війни в України. Стратегію ЄС та США він назвав такою, що не спрацьовує.
"Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин", – сказав прем'єр.
Інші заяви Роберта Фіцо
- Прем'єр-міністр Словаччини заявляв, що Україна та Росія мають сісти за стіл переговорів. Війну він називав "замороженим конфліктом", який нібито не зможе вирішити постачання зброї. Також Фіцо наголосив на тому, що Словаччина може надавати лише гуманітарну допомогу.
- Парламент Словаччини 21 листопада затвердив програму уряду Фіцо. У ній передбачено припинення військової допомоги Україні. На початку листопада стало відомо про блокування 14-го пакету допомоги, який підготував попередній уряд Словаччини. Мовилось про суму 40,3 млн євро.
- Словацькі перевізники хочуть з 1 грудня знову заблокувати рух на кордоні з Україною. Державна прикордонна служба просить водіїв врахувати такі ускладнення, адже на виїзд зі Словаччини пропускатимуть по 4 вантажівки на годину. Причина блокування – збільшення кількості вантажівок, яке виникло через закриття пунктів пропуску між Україною та Польщею.