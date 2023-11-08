Коментуючи рішення про блокування 14-го пакету допомоги Україні вартістю 40,3 млн євро, прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що "радий" з того, що весь уряд "одноголосно вирішив відмовитись від надання зброї та боєприпасів" Києву.

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Суперечить стратегічним інтересам Словаччини

Водночас прем'єр зауважив, що буде надавати пріоритет гуманітарній та цивільній допомозі Україні.

В 14-му пакеті військової допомоги Словаччина мала передати Україні:

4 мільйони одиниць боєприпасів калібру 7,62 міліметра;

5172 одиниці великокаліберних боєприпасів для гармати калібру 125 міліметрів;

140 ракет для ЗРК "Куб";

8 мінометів;

1200 мін.

Водночас віцеспікер парламенту та лідер партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка наголосив, що припинення військової допомоги Україні суперечить стратегічним інтересам країни.

Допомога Україні, навіть військова допомога Україні, – це не просто якась благодійність, солідарність з країною, яку атакували. Мовиться про нашу (Словаччини – 24 Канал) безпеку,

– зазначив Шимечка.

Крім того, на його думку, рішення уряду завдає шкоди іміджу Словаччини як надійного партнера. Також віцеспікер додав, що підтримка угорського прем'єра "Віктора Орбана та його проросійської політики" це шлях до ізоляції Словаччини "всередині західної спільноти".

Зверніть увагу! З початку повномасштабного вторгнення уряд Словаччини спрямував Україні 13 пакетів військової допомоги. Загальна вартість цих пакетів складає 671 мільйон євро. З цієї суми приблизно 500 мільйонів євро коштувало постачання Україні винищувачів МіГ-29 та ЗРК "Куб". Крім того, Словаччина надала Україні САУ Zuzana 2.

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