У середу, 25 жовтня, президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова призначила новий уряд. Його очолив Роберт Фіцо, відомий своїми антиукраїнськими заявами.

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Що відомо про новий уряд Словаччини

Фіцо став прем'єр-міністром вже вчетверте за свою політичну кар'єру. На посаду міністра оборони назначили Роберта Каліняка. Цей скандальний посадовець раніше очолював Міністерство внутрішніх справ Словаччини. У минулому він побився з колишнім головою словацького уряду Ігорем Матовичем.

Міністром закордонних справ став Юрай Бланар. Він поширював кремлівські наративи, називаючи вторгнення Росії на Донбас у 2014 році "громадянською війною" та закликаючи Україну "забезпечити права російськомовних жителів". Також Бланар вигадав фейк про те, що голова МЗС Німеччини Анналена Бербок нібито назвала антиросійські санкції помилкою.

Спікером Національної ради став експрем'єр Петер Пеллегріні. Він належить до партії Hlas. Ця політсила є частиною коаліції з Smer-SD, яку очолює Фіцо. Кандидатуру Пеллегріні підтримав 131 депутат.

Фіцо пообіцяв, що життя у Словаччині стане кращим, а сама країна стане більш мирною. За його словами, новий уряд буде конструктивним, не уникатиме жодних викликів та здійснюватиме суверенну зовнішню політику.

Спільна фотосесія членів нового уряду Словаччини / Фото ta3

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