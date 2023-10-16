Йдеться про політика Юрія Бланара, який вже зумів викликати до себе негативне ставлення українців за те, що неодноразово повторював російські фейки, зокрема про "жертви Донбасу".

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Наразі кандидатуру Бланара ще обговорюють у партії Smer.

Що відомо про Юрія Бланара

Йому 57 років. За освітою він – інженер. У 2005-2017 роках очолював Жилінський край. Поширював дезінформацію про війну в Україні.

Потенційний міністр закордонних справ повторював тези Кремля про нібито "вбивства ЗСУ 14 тисяч цивільних за 8 років війни на Донбасі".

Крім того, Бланар вигадав фейк про главу МЗС Німеччини Анналену Бербок, яка начебто казала, що вводити санкції проти Росії було помилкою.

Він також заявляв, що для військової допомоги Україні гроші нібито беруть з фонду постковідного відновлення ЄС.

Хоча Бланар не має дипломатичного досвіду, лідер партії Smer Роберт Фіцо не бачить у цьому проблеми.

Потрібна щука, яка, можливо, нетрадиційним способом ганятиметься за старим коропом у ставку словацької дипломатії,

– так прокоментував лідер Smer своє бачення глави МЗС.

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