Президентка Словаччини Зузана Чапутова у своїх соцмережах створила допис, в якому підтримала Україну. Вона наголосила, що військова підтримка нашої держави з боку її країни має продовжуватися.

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Що сказала Чапутова

Голова держави заявила, що вона поважає результати парламентських виборів та негативну точку зору партії Smer-SD на питання щодо підтримки України. Водночас вона наголосила, що Словаччина має продовжувати передавати Україні військову допомогу.

Будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що мова йде про безпеку України так само як і про безпеку Словаччини,

– написала Чапутова.

Крім цього президентка Словаччини спростувала чутки про себе. Раніше видання Denník N писало, що Чапутова нібито виступила проти передачі Україні додаткової військової допомоги в умовах перемоги політсили Роберта Фіцо на парламентських виборах. Вона буцімто переживала, що ігнорування позиції нової керівної партії призведе до "прикрого інциденту" та розколу словацького суспільства майбутньому.

Після поширення цієї публікації Чапутова офіційно відкинула подібні припущення. Як повідомляє Spravy RTVS, голова держави дала зрозуміти, що вона не виступатиме проти плану Міністерства оборони Словаччини щодо надання ще одного пакету військової допомоги нашій країні.

Що казала її радниця

Радниця президентки Словаччини з питань зовнішньої політики Яна Кобзова нещодавно теж прокоментувала чутки про призупинення передачі нового пакету військової допомоги Україні на тлі підготовки до зміни уряду. Вона пояснила, що чинний уряд, який скоро піде у відставку, має обмежені повноваження.

За її словами, президентка Словаччини консультується з усіма політичними лідерами щодо формування майбутнього уряду. Також Кобзова наголосила, що Чапутова буде підтримувати надання військової допомоги Україні будь-яким словацьким правлінням.

Що сказали в Україні

Олексій Данілов пояснив ці інциденти діяльністю кремлівських шпигунів. Адже вони мають вплив на словацьких політиків.

За його словами, країна-агресорка намагається роздмухувати ситуацію. Голова РНБО порадив країнам-членам ЄС ретельно слідкувати за російськими агентами.