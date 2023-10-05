Олексій Данілов у етері телемарафону заявив, що у Словаччині значний вплив мають російські агенти. За його словами, саме вони намагаються нагнітати ситуацію.
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Те, що ми бачимо – вплив Росії
Секретар РНБО переконаний, що саме російські агенти впливають на настрої словацьких політиків щодо допомоги Україні. Данілов сказав, що спочатку вони були у Празі, але потім їх "трохи поганяли", тож вони опинилися у Братиславі.
Те, що ми сьогодні бачимо – це вплив Росії, яка намагається роздмухувати ситуацію,
– сказав він.
Данілов також порадив країнам Євросоюзу ретельно слідкувати за російськими шпигунами.
Також він висловив переконання, що вирішувати, кому допомагати, буде народ, а не політична верхівка.
Словаччина відмовилась допомагати Україні
- На дострокових парламентських виборах у Словаччині 20 вересня перемогла партія колишнього прем'єра Роберт Фіцо, який має проросійські погляди. Вже у своїй першій заяві після офіційної перемоги він підтвердив свою позицію Фіцо виступає проти військової допомоги Україні, проти нашого членства в НАТО та збирається продовжити заборону на імпорт українського зерна.
- Не обійшлося тут і без Росії. 28 вересня на офіційному сайті служби зовнішньої розвідки країни-агресорки з'явилася заява Сєргєя Наришкіна. У ній мовиться, що буцімто адміністрація Джо Байдена "посилила втручання у внутрішньополітичну ситуацію у Словаччині". Натомість у Словаччині обурились та попросили не поширювати дезінформацію, адже це призведе до погіршення відносин між державами.
- Президентка Словаччини Зузана Чапутова теж виступила проти надання нового пакету військової допомоги. Речник очільниці Словаччини Мартін Стрижинець наголосив, що таким чином лідерка "поважає результати демократичних виборів", переможець яких партія Smer-SD обіцяла "не давати Україні жодного патрона" своїм виборцям.