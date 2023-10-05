Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что в Словакии значительное влияние оказывают российские агенты. По его словам, именно они пытаются нагнетать ситуацию.
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То, что мы видим – влияние России
Секретарь СНБО убежден, что именно российские агенты влияют на настроения словацких политиков в помощь Украине. Данилов сказал, что сначала они были в Праге, но потом их "немного погоняли", так что они оказались в Братиславе.
То, что мы сегодня видим – это влияние России, которая пытается раздувать ситуацию.
– сказал он.
Данилов также посоветовал странам Евросоюза тщательно следить за российскими шпионами.
Также он убежден, что решать, кому помогать, будет народ, а не политическая верхушка.
Словакия отказалась помогать Украине
- На досрочных парламентских выборах в Словакии 20 сентября победила партия бывшего премьера Роберт Фицо, у которого есть пророссийские взгляды. Уже в своем первом заявлении после официальной победы он подтвердил свою позицию. Фицо выступает против военной помощи Украине, против нашего членства в НАТО и намерен продолжить запрет на импорт украинского зерна.
- Не обошлось здесь и без России. 28 сентября на официальном сайте службы внешней разведки страны-агрессорки появилось заявление Сергея Нарышкина. В ней говорится, что администрация Джо Байдена "усилила вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии". В Словакии же возмутились и попросили не распространять дезинформацию, ведь это приведет к ухудшению отношений между государствами
- Президентка Словакии Зузана Чапутова тоже выступила против предоставления нового пакета военной помощи. Представитель главы Словакии Мартин Стрижинец подчеркнул, что таким образом лидер "уважает результаты демократических выборов", победитель которых партия Smer-SD обещала "не давать Украине ни одного патрона" своим избирателям.