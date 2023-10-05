В частности, свое решение она связала с результатами выборов в парламент Словакии, где победил антиукраинский политик Роберт Фицо. Поэтому эту помощь Украине не передадут.
Заметьте Еще не катастрофа: чего Украине ждать от Словакии и остановит ли Фицо поставки оружия
Словакия "придержала" помощь Украине
Журналисты подчеркнули, что словацкое Министерство обороны хотело предоставить Украине очередной пакет военной помощи. Его нашему государю могли бы передать во время председательства технократического правительства страны под предлогом Людовита Одора.
Однако, как отметили авторы материала, отвечающая за кабинет министров страны словацкий президент Зузана Чапутова выступила против такого плана.
Представитель главы Словакии Мартин Стрижинец подчеркнул, что таким образом лидер "уважает результаты демократических выборов", победитель которых партия Smer-SD обещала "не давать Украине ни одного патрона" своим избирателям.
Кроме того, Чапутова, по словам спикера, считает, что игнорирование такой позиции новой руководящей и нескольких других партий якобы привело бы к досадному инциденту и расколу среди общества Словакии в будущем.
В Словакии на выборах победил антиукраинский политик
- В Словакии 30 сентября проходили парламентские выборы. Среди участников политической гонки был и экс-премьер-министр страны с антиукраинской позицией – Роберт Фицо, представлявший партию Smer-SD.
- Впоследствии стало известно, что именно партия Фицо набрала наибольшее количество голосов в выборах. Своим избирателям пророссийский политик пообещал "не предоставлять ни один патрон Украине". Примечательно, что первым приветствовал политика венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
- В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что пока рано делать выводы относительно того, как именно выборы повлияют на оказание помощи Украине. Ведь в парламенте страны еще должна сформироваться коалиция, и уже после этого можно будет что-то предвидеть.