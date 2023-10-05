В частности, свое решение она связала с результатами выборов в парламент Словакии, где победил антиукраинский политик Роберт Фицо. Поэтому эту помощь Украине не передадут.

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Словакия "придержала" помощь Украине

Журналисты подчеркнули, что словацкое Министерство обороны хотело предоставить Украине очередной пакет военной помощи. Его нашему государю могли бы передать во время председательства технократического правительства страны под предлогом Людовита Одора.

Однако, как отметили авторы материала, отвечающая за кабинет министров страны словацкий президент Зузана Чапутова выступила против такого плана.

Представитель главы Словакии Мартин Стрижинец подчеркнул, что таким образом лидер "уважает результаты демократических выборов", победитель которых партия Smer-SD обещала "не давать Украине ни одного патрона" своим избирателям.

Кроме того, Чапутова, по словам спикера, считает, что игнорирование такой позиции новой руководящей и нескольких других партий якобы привело бы к досадному инциденту и расколу среди общества Словакии в будущем.

В Словакии на выборах победил антиукраинский политик