В частности, эти выборы также важны и для Украины. Ведь от того, какая словацкая партия пройдет в парламент, будет зависеть увеличение или уменьшение поддержки нашего государства.
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Что известно о выборах в Словакии
Избирательные участки по всей Словакии открылись в 7 часов утра и будут работать по 22 часа. Представители избирательного департамента министерства внутренних дел страны подчеркнули, что открытие почти 6 тысяч участков состоялось без проблем.
Всего в выборах участвуют 25 словацких политических партий. На выборах уже проголосовал временный исполняющий обязанности премьер-министр страны Людовит Одор, а также главы нескольких партий, участвующих в "парламентской гонке".
Следует отметить, что согласно опросам лидерство по популярности среди словаков продолжает удерживать популистская и антиукраинская партия Smer-SD, которую возглавляет экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Однако ранее не представлявшаяся в парламенте партия "Прогрессивная Словакия" постепенно набирает обороты в поддержке и сдвигает партию Smer-SD.
Также весомыми соперниками на выборах стали партия "Голос" во главе с бывшим премьер-министром Петером Пеллегрини, набрав 13,7% голосов, и партия OlaNO ("Простые люди и простые граждане"), набравшая 8,2%.
Словакию может возглавить пророссийский премьер-министр
- На выборах в Словакии вероятным претендентом на победу на парламентских выборах является глава партии Smer-SD Роберт Фицо. Он придерживается пророссийских и популистских взглядов и выступает против оказания Украине поддержки.
- Кроме того, он также пообещал, что в случае победы продолжит запрет на поставку украинского зерна в страну. Он также выступил против присоединения нашей страны к НАТО.
- Стоит отметить, что Фицо уже был премьер-министром Словакии, занимая этот пост дольше всего в истории страны. Однако в 2018 году он покинул пост главы правительства после массовых протестов по всей стране.