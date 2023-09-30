В частности, эти выборы также важны и для Украины. Ведь от того, какая словацкая партия пройдет в парламент, будет зависеть увеличение или уменьшение поддержки нашего государства.

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Что известно о выборах в Словакии

Избирательные участки по всей Словакии открылись в 7 часов утра и будут работать по 22 часа. Представители избирательного департамента министерства внутренних дел страны подчеркнули, что открытие почти 6 тысяч участков состоялось без проблем.

Всего в выборах участвуют 25 словацких политических партий. На выборах уже проголосовал временный исполняющий обязанности премьер-министр страны Людовит Одор, а также главы нескольких партий, участвующих в "парламентской гонке".

Следует отметить, что согласно опросам лидерство по популярности среди словаков продолжает удерживать популистская и антиукраинская партия Smer-SD, которую возглавляет экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Однако ранее не представлявшаяся в парламенте партия "Прогрессивная Словакия" постепенно набирает обороты в поддержке и сдвигает партию Smer-SD.

Также весомыми соперниками на выборах стали партия "Голос" во главе с бывшим премьер-министром Петером Пеллегрини, набрав 13,7% голосов, и партия OlaNO ("Простые люди и простые граждане"), набравшая 8,2%.

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