Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко. По его словам, вероятнее всего, в Словакии будет коалиционное правительство.

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К власти может вернуться "второй Орбан"

Экс-премьер Роберт Фицо покинул пост в 2018 году в результате массовых протестов после убийства журналиста-расследователя. Также у него есть пророссийские взгляды, он призвал не оказывать помощь Украине.

Владимир Фесенко отметил, что многие называют Фицо "вторым Виктором Орбаном". Сейчас он может вернуться к власти. Однако, вероятнее всего, в Словакии будет коалиционное правительство.

Формально партия экспремьера может победить, но самостоятельно создать правительство они не смогут. Многое будет зависеть от структуры будущего правительства Словакии. Если это будет коалиционное правительство, то они будут согласовывать позицию, не будет премьер-министр определять, какой будет политика,

– объяснил он.

По мнению политолога, если в Словакии будет коалиционное правительство, это в определенной степени снизит риски от возвращения к власти бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

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