Проведение внеочередных всеобщих выборов запланировано в Словакии на 30 сентября 2023 года. Есть вероятность, что на них может победить Роберт Фицо.

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Кто такой Фицо

Это бывший премьер-министр Словакии с пророссийскими и антиукраинскими взглядами. А еще он бывший член Коммунистической партии Чехословакии. Роберт Фицо создал левоцентристскую партию, которая называется "Курс – социальная демократия" (Smer – social demokracia или Smer-SD).

Политик выступал против передачи Украине самолетов МиГ-29 от Словакии. Также он призвал вообще прекратить военную поддержку нашего государства. Кроме этого, Фицо попытался перевести с России на Украину ответственность за развязывание войны. Он распространял кремлевские нарративы и врал, что войну на Донбассе в 2014 году якобы начала не Москва, а "украинские фашисты".

Чем опасна его победа

В Словакии растут антизападные настроения, чем желает пользоваться Фицо. Он может подорвать единство западных стран по поддержке Киева и геополитическому противостоянию Москве. Фицо пообещал в случае своей победы прекратить поставки оружия в Украину. Экс-премьер настаивал на этом еще с начала полномасштабного российского вторжения.

Этот политик открыто выступает за пророссийскую и антиамериканскую внешнюю политику. Он назвал Соглашение об оборонном сотрудничестве между Словакией и США "предательством национальных интересов". Фицо также называл президентку Зузану Чапутову "американской агенткой" за ее поддержку Украины.

Что говорят опросы

За 2 месяца до начала выборов Фицо лидирует в рейтингах. Согласно опросу Ipsos, его партия Smer-SD имеет 19% голосов.

Про-европейская социал-либеральная партия "Прогрессивная Словакия" получила 15,9%. Президент Чапутова является одной из основательниц этой фракции. А третье место заняла отколовшаяся от "Курса" центристская политсила "Глас" (Hlas – sociální demokracia или Hlas-SD).

Как выяснила платформа Aspen Central Europe, такие политики как Роберт Фицо часто распространяют ложные материалы в социальных сетях. А их популистские партии продвигают источники дезинформации, которые многие воспринимают как источники новостей. Отмечается, что авторитарные популисты в Центральной Европе, включая Словакию, научились у российского диктатора Владимира Путина использованию государственных вещателей в качестве рупоров пропаганды.

Почему в Словакии есть пророссийские настроения

Словакия считается наиболее уязвимым государством для российской дезинформации и пропаганды среди европейских стран. В словацком сегменте интернета есть 253 сайта с дезинформацией и более 1800 страниц в Facebook и открытых онлайн-групп с кремлевской пропагандой.

Агентство Focus Agency for Markiza в январе 2022 года провело опрос и выяснило, что 44% словаков обвиняли НАТО и США в российско-украинской войне. Россию считали виновной 35% респондентов.

Однако после начала полномасштабной агрессии России общественное мнение в Словакии стало более поляризованным. Согласно исследованию Globsec Trends 2023, 40% словаков обвиняют Россию, 34% – Запад, 17% – Украину.

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