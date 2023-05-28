Эксперты раньше уже анализировали информационное пространство Центральной и Восточной Европы, чтобы выявить, к каким методам прибегает российская пропаганда в этих регионах. Также они определили месседжи, распространяемые россиянами на основе результатов мониторинга Ukraine War Disinfo Working Group в период с июня по конец октября 2022 года.

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Венгрия

Антизападные нарративы

Эта группа акцентирует внимание на утверждениях, что война в Украине "была спровоцирована Западом для собственной выгоды", а США и европейские страны используют Украину "как пешку".

"Конфликт между Украиной и Россией был спровоцирован Западом/НАТО"

Венгрия активно распространяет нарратив, что НАТО "спровоцировало войну в Украине".

"Мероприятие будет бороться до последнего украинца"

Это утверждение основывается на необходимости мирных переговоров и подчеркивает, что в то же время Россия стремится к "миру", а Запад "готов продолжать войну в Украине".

"Россия хочет мира, а Запад и Украина хотят продолжать войну"

Этот нарратив возлагает ответственность на Запад за достижение мира и освобождает Россию от всякой вины. Он также предполагает, что Россия хочет "мира", а Запад и Украина мешают этому.

"Страны не должны помогать Украине из-за их прошлых исторических конфликтов"

В этом нарративе упоминается "жестокое обращение с венгерским меньшинством в Украине". Это должно повлечь негативную реакцию к Украине за ее "контроль над Закарпатьем, где проживают венгерские меньшинства".

События на поле боя

Пророссийские источники уделяют большое внимание военным событиям на фронте, пропагандируя идею, что "Украина проигрывает войну, а российские войска продолжают наступать". Эти нарративы акцентируются на Бахмуте, как месте наиболее интенсивных боевых действий.

"Украина проигрывает войну"

Этот нарратив остается ключевым, а сообщения, освещающие украинские потери и минимизирующие российские, создают образ российской армии как превосходящей, и это утверждение остается актуальным.

"Украинцы нападают на мирное население и совершают другие военные преступления"

Это российский месседж, в котором пытаются утверждать, что "Украина совершает военные преступления". Пропагандистские источники распространили его, в том числе на основе заявлений о том, что украинская ракета HIMARS убила 2 мирных жителей Донецкой области.

"Украина проигрывает войну"

Этот нарратив предполагает, что "украинское поражение неуклонно", а "Россия стабильно добивается успехов на поле боя", поэтому поддержка Украины – пустая трата времени.

По данным пророссийских источников, в течение 3 месяцев еженедельно Украина "теряет Бахмут", а "украинское контрнаступление не удается". Это делается для подорвания жизненно важной военной поддержки Украины со стороны наших союзников.

Дискредитирующие Украину нарративы

Этот нарратив также связан с событиями в Бахмуте и пропагандирует идею, что "Украина жестоко обращается со своими солдатами". Эти заявления совмещаются с утверждениями о "дискриминации этнических меньшинств в Украине".

Помощь Украине

Самым распространенным месседжем пропаганды помощи Украине стал "помощь Украине ослабляет/ставит под угрозу страны, которые ее оказывают". Он связан с идеей, что "западные общества признают эту угрозу", а "поддержка Украины ослабевает с каждым днем".

"Военная помощь продолжает войну / ставит под угрозу гражданское население"

Согласно этому нарративу, Россия пытается достичь "мира", а западные "разжигатели войны" продолжают страдания и конфликт, постоянно посылая оружие в Украину. Помощь Украине изображается как "бесполезная" и только продолжает войну, что приводит к дальнейшим страданиям.

"Помощь Украине ослабляет / ставит под угрозу оказывающие ее страны"

Этот нарратив распространен и искажает данные о военной помощи Украине. Он утверждает, что это приводит к эскалации или истощает ресурсы западных государств, делая их слабыми и подрывая их безопасность.

Российские пропагандисты также пытаются установить связь между социальными проблемами в некоторых странах и военной помощью Украине. Этот месседж также утверждает, что Украина не является суверенной страной из-за ее "финансовой зависимости" от западных государств, оказывающих ей помощь.

Польша

Дискредитирующие Украину нарративы

Основным фокусом нарративов, дискредитирующих Украину, было изображение украинцев как "нацистов". Усилия по дискредитации также имели два основных направления: обвинение в "некомпетентности" украинского руководства, якобы "не заботящееся о своих солдатах", а также попустительство коррупции в Украине.

"Украинцы – нацисты"

Сообщения с обвинениями в нацизме Украины в основном опирались на цитаты российских и пророссийских политиков и их оправдание войны как необходимой для противодействия нацизму в Украине.

"Украинское зерно подрывает западные экономики" / "Украина продает на Запад некачественное/зараженное/слишком много зерна"

Пророссийские источники в Польше затрагивают тему отправки украинского зерна в Европу по соглашениям о низких налогах для поддержки нашей страны. Пропагандисты утверждают, что зерно "заражено/низкого качества" или его "многовато", что приводит к нестабильности местного рынка в Польше.

"Украина не станет членом НАТО"

Этот нарратив базируется на якобы "утечках" из структур США или НАТО, утверждая, что "Соединенные Штаты решили никогда не разрешать Украине присоединиться к НАТО".

Теории сговора

Теории сговора сосредотачивались на изображении войны в Украине как части глобального сговора, одновременно подрывая украинскую агентуру и представляя ее как "управляемую Западом".

"Война в Украине является частью мирового сговора"

Война в Украине изображается как часть "транснационального банковского сговора" и "основного источника дохода для Запада", получающего прибыль от связанной с войной промышленности.

Заговор также продвигает идею о том, что якобы "война используется мировыми элитами как отвратительный фактор и испытательный полигон для продолжения тайной монетарной программы, пытаясь запретить наличные деньги и создать виртуальные деньги для порабощения людей".

Кроме того, другие нарративы утверждают, что война в Украине является "заговором" и якобы была "спланирована годами Западом". Цель этих сообщений – обвинить Запад в войне в Украине и изобразить Россию как жертву транснационального, злого заговора, спровоцировавшего насильственную войну.

Украинские беженцы

Эти нарративы были преимущественно сосредоточены на изображении украинских беженцев как "угрозы безопасности Польши". Что польское правительство предоставляет им "приоритет" над гражданами Польши, а украинские беженцы в ответ "неблагодарны" принимающей стране. Украинских беженцев дезинформаторы изображают как лиц, преимущественно не бегущих от войны, а стремящихся "получить прибыль путем принимающего их общества".

"Украинские беженцы злоупотребляют помощью"

Этот нарратив рассказывал о том, что "украинцы наживаются на помощи, оказанной принимающими правительствами", изображает украинских беженцев как "использующих симпатии других". Такие сообщения сопровождаются обвинениями в отношении украинцев в "их неблагодарности и злоупотреблении своим положением".

"Украинцы привередливы и неблагодарны"

Пропагандистские утверждения рассказывали, что якобы "украинцы неблагодарны, несмотря на большую помощь Западу".

Антизападные нарративы

Сообщения в этой категории нарративов были сосредоточены вокруг обвинений в подталкивании международного сообщества к "мировой войне" путем оказания помощи Украине. Также были предприняты попытки размыть ответственность России за агрессию против Украины и показать США "не менее ответственной стороной".

"Западные страны обостряют войну"

Нарратив базируется на том, что британское правительство объявило, что предоставит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Российская дезинформация активно критикует это решение, указывая на негативное влияние таких боеприпасов на окружающую среду и угрожает Западу эскалацией войны.

"Западные страны находятся под угрозой/будут вовлечены в войну"

Нарратив снова возродился после манипуляций дезинформаторов вокруг слов посла Польши во Франции Яна Рощишевского, который сказал, что "если Украина проиграет, Польше придется пойти на войну". Он подразумевал, что после падения Украины страны Балтии и Польша будут в прямой опасности.

Российская дезинформация использовала это вырванное из контекста предложение, чтобы доказать, что Польша якобы "планирует начать войну".

"НАТО/США/Запад принимают участие или будут непосредственно вовлечены в войну"

Общие нарративы, направленные на то, чтобы напугать широкую общественность утверждениями, что "США подталкивают своих союзников в Европе к войне" или "военная помощь Украине приведет к тому, что "контрмеры" России нанесут ущерб Польше".

"Мероприятие наживается на войне в Украине"

Пророссийские источники рассказывали о том, что "Мероприятие ответственно за начало войны", и что он сделал это, чтобы "получить прибыль от продажи оружия".

"Польша будет втянута в войну"

Пророссийские дезинформации усилили заявления о том, что "поддержка Польшей Украины втянет Польшу в войну", а потому такая поддержка противоречит польским национальным интересам.

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Молдова

Распространение угрозы войны за пределы Украины

Эти нарративы чрезмерно преобладали в Молдове и в основном были связаны с Приднестровьем, которое российские источники изображали как потенциальную мишень для украинских военных провокаций.

Антизападные нарративы

"Европе грозит энергетический кризис"

Этот нарратив выдвигает мнение, что "энергетический кризис в Молдове был вызван прозападной, проукраинской позицией правительства".

"Западные страны являются русофобскими / русская культура подвергается нападению"

Обсуждавшиеся в этом контексте темы касались Киево-Печерской лавры и домашнего ареста митрополита Павла Лебедя.

"Западное общество не поддерживает Украину"

Дезинформаторы рассказывали о том, что некоторые страны Восточной и Центральной Европы запрещают импорт украинского зерна, призывая правительство Молдовы сделать то же, чтобы сохранить местную экономику и следовать примеру правительств, которые не поддерживают Украину за свой счет.

Кроме того, некоторые сообщения рассказывали о том, что "западные политики беспокоятся об Украине, пользуясь собственными гражданами".

Дискредитирующие Украину нарративы

В этих нарративах встречались обвинения в якобы "провокациях" Украины в Приднестровье, а также другие темы, такие как "русофобия украинцев".

"Украина сознательно устраивает провокации"

Прокремлевские источники пытались дискредитировать президента Зеленского, ложно утверждая, что он "солгал о перехвате плана России по дестабилизации Молдовы".

Среди других нарративов также распространялись утверждения, что "украинцы отказываются воевать", "украинцы - нацисты", "украинские беженцы - угроза для принимающих стран" и "украинское руководство коррумпированное и/или некомпетентное".

Словакия

Антизападные нарративы

Среди антизападных нарративов преобладали сообщения, в которых вину за войну звали на Запад, утверждая, что он ее "спровоцировал", и подчеркивая его решимость использовать Украину как "пешку" и продолжать войну "до последнего украинца". Западные альянсы также изображались "слабыми и готовыми распастись".

"Западные страны под угрозой/будут вовлечены в войну"

Самый распространенный нарратив утверждал, что вскоре другие страны "станут частью войны", которая продолжается в Украине. Сообщения, например, касались присоединения Польши, Словакии и НАТО к дальнейшей войне.

"Политики некоторых стран поддерживают войну"

Сообщения, содержащие этот нарратив, касались как Словакии, так и "разжигания войны Западом в целом".

"ЕС/НАТО/Запад слабы и распадутся"

В большинстве сообщений утверждалось, что НАТО якобы "слабое и не имеет шансов противостоять российским войскам", и отмечалось, что США теряют свое влияние в альянсе - следовательно, присоединение Украины к нему ничего не прибавит ей.

"Западные СМИ врут"

Еще один нарратив, постоянно присутствующий в словацком информационном пространстве, обвинял западные СМИ в "предвзятости и распространении лжи". В нем твердилось, что хоть "СМИ постоянно лгут о войне в Украине" и распространяют "американскую дезинформацию", но "правда" будет постепенно выплывать на поверхность.

"Запад/НАТО спровоцировали конфликт между Украиной и Россией"

Распространение этого нарратива базировалось на распространении и популяризации китайских цитат о том, что Запад и НАТО якобы "несут ответственность за войну в Украине". Также утверждалось, что США – террористическое государство, которое нападает на другие страны. Этот поднаратив остается популярным с 1 апреля.

"Европа/Запад не хотят мира"

В этом нарративе утверждалось, что Запад не желает мира, в частности это касалось Европейского Союза, а также некоторых членов словацкого правительства.

Дискредитирующие Украину нарративы

Дискредитирующие Украину нарративы фокусируются на двух противоречивых сообщениях о том, что "Украина отказывается воевать", в то же время изображая ее как сторону, которая не заинтересована в установлении мира.

"Украина недемократическая"

В этом нарративе утверждалось, что "Украина является наименее демократическим местом в Европе" и "ей лицемерно помогает Запад только для сдерживания России".

"Импорт украинского зерна вреден"

Этот нарратив утверждал, что "многие страны запретили импорт украинского зерна, поскольку это угрожает здоровью людей".

"Украинское руководство коррумпировано и/или некомпетентно"

Дезинформаторы продолжают распространять нарратив о том, что "украинское руководство коррумпировано".

"Украинцы – нацисты"

Этот нарратив объединял сообщения о якобы "нацистском режиме в Украине".

Помощь Украине

Нарративы на тему помощи Украине пропагандировали идею о том, что "оказание помощи Украине не популярно среди словацких граждан и противоречит их желаниям", с акцентом на "промирную" демонстрацию, критикующую поставки военной помощи Украине.

"Военная помощь равноценна вступлению в войну"

В этом нарративе утверждалось, что решение Словакии отправить Украине истребители МИГ-29 практически означает "вступление в войну".

"Военная помощь неуместна"

Этот нарратив появился в словацком информационном пространстве из-за неправильного толкования слов премьер-министра Словакии, пояснившего, что истребители не используются в Словакии, потому что нет персонала для работы с ними. Однако дезинформаторы вырвали это заявление из контекста и утверждали, что самолеты назвали "сломанными".

"Военная помощь противоречит конституции и/или преступление"

Этот нарратив утверждал, что решение правительства Словакии отправить в Украину истребители МиГ-29 якобы противоречит конституции.

"Политики определенных стран вовлекают их государства в войну, поддерживая Украину/направляя военную помощь"

Этот поднаррат часто утверждал, что решение оказать помощь Украине означает вовлечение Словакии в войну.

"Военная помощь продолжает войну/ставит под угрозу гражданское население"

Еще один распространенный нарратив утверждал, что "военная помощь безосновательно продолжает войну". В сообщениях утверждали, что "США усиливают войну, присылая все больше оружия в Украину, и если бы США этого не делали, в Украине мог бы быть мир".