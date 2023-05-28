Експерти раніше вже аналізували інформаційний простір Центральної та Східної Європи, щоб виявити до яких методів вдається російська пропаганда у цих регіонах. Також вони визначили меседжі, які поширюють росіяни на основі результатів моніторингу Ukraine War Disinfo Working Group у період з червня до кінця жовтня 2022 року.

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Угорщина

Антизахідні наративи

Ця група акцентує увагу на твердженнях, що війна в Україні "була спровокована Заходом для власної вигоди", а США та європейські країни використовують Україну "як пішака".

"Конфлікт між Україною та Росією був спровокований Заходом / НАТО"

Угорщина активно поширює наратив, що НАТО "спровокувало війну в Україні".

"Захід буде боротися до останнього українця"

Це твердження ґрунтується на необхідності мирних переговорів і наголошує, що, водночас, Росія прагне "миру", а Захід "готовий продовжувати війну в Україні".

"Росія хоче миру, а Захід і Україна хочуть продовжувати війну"

Цей наратив покладає відповідальність на Захід за досягнення миру і звільняє Росію від будь-якої провини. Він також передбачає, що Росія хоче "миру", а Захід і Україна заважають цьому.

"Країни не повинні допомагати Україні через їхні минулі історичні конфлікти"

У цьому наративі згадується "жорстоке поводження з угорською меншиною в Україні". Це має спричинити негативну реакцію до України за її "контроль над Закарпаттям, де проживають угорські меншини".

Події на полі бою

Проросійські джерела приділяють значну увагу військовим подіям на фронті, пропагуючи ідею, що "Україна програє війну, а російські війська продовжують наступати". Ці наративи акцентуються на Бахмуті, як місці найінтенсивніших бойових дій.

"Україна програє війну"

Цей наратив залишається ключовим, а повідомлення, що висвітлюють українські втрати та мінімізують російські, створюють образ російської армії як переважаючої, і це ствердження залишається актуальним.

"Українці нападають на мирне населення та здійснюють інші воєнні злочини"

Це російський меседж, в якому намагаються стверджувати, що "Україна здійснює воєнні злочини". Пропагандистські джерела поширили його, зокрема на основі заяв про те, що українська ракета HIMARS вбила 2 мирних жителів Донецької області.

"Україна програє війну"

Цей наратив припускає, що "українська поразка є неухильною", а "Росія стабільно досягає успіхів на полі бою", тому підтримка України – марна витрата часу.

За даними проросійських джерел, протягом 3 місяців щотижня Україна "втрачає Бахмут", а "український контрнаступ не вдається". Це робиться для підірвання життєво важливої військової підтримки України з боку наших союзників.

Наративи, що дискредитують Україну

Цей наратив також пов'язаний з подіями в Бахмуті і пропагує ідею, що "Україна жорстоко поводиться зі своїми солдатами". Ці заяви поєднуються з твердженнями про "дискримінацію етнічних меншин в Україні".

Допомога Україні

Найпоширенішим меседжем пропаганди щодо допомоги Україні став "допомога Україні послаблює/ставить під загрозу країни, які її надають". Він пов'язаний з ідеєю, що "західні суспільства визнають цю загрозу", а "підтримка України слабшає з кожним днем".

"Військова допомога продовжує війну / ставить під загрозу цивільне населення"

Згідно з цим наративом, Росія намагається досягти "миру", а західні "розпалювачі війни" продовжують страждання та конфлікт, постійно надсилаючи зброю в Україну. Допомога Україні зображується як "марна" і тільки продовжує війну, що призводить до подальших страждань.

"Допомога Україні послаблює / ставить під загрозу країни, які її надають"

Цей наратив є поширеним і спотворює дані про військову допомогу Україні. Він стверджує, що це призводить до ескалації або виснажує ресурси західних держав, роблячи їх слабкими та підриваючи їх власну безпеку.

Російські пропагандисти також намагаються встановити зв'язок між соціальними проблемами в певних країнах і військовою допомогою Україні. Цей меседж також стверджує, що Україна не є суверенною країною через її "фінансову залежність" від західних держав, які надають їй допомогу.

Польща

Наративи, що дискредитують Україну

Основним фокусом наративів, що дискредитують Україну, було зображення українців як "нацистів". Зусилля з дискредитації також мали два основні напрямки: звинуваченні у "некомпетентності" українського керівництва, яке нібито "не дбає про своїх солдатів", а також потурання корупцією в Україні.

"Українці – нацисти"

Повідомлення зі звинуваченнями в нацизмі України здебільшого спиралися на цитати російських і проросійських політиків та їх виправдання війни як необхідної для протидії нацизму в Україні.

"Українське зерно підриває західні економіки" / "Україна продає на Захід неякісне/заражене/занадто багато зерна"

Проросійські джерела у Польщі торкаються теми відправлення українського зерна до Європи за угодами про низькі податки для підтримки нашої країни. Пропагандисти стверджують, що зерно "заражене/низької якості" або його "забагато", що призводить до нестабільності місцевого ринку в Польщі.

"Україна не стане членом НАТО"

Цей наратив базується на нібито "витоках" зі структур США або НАТО, стверджуючи, що "Сполучені Штати вирішили ніколи не дозволяти Україні приєднатися до НАТО".

Теорії змови

Теорії змови зосереджувалися на зображенні війни в Україні як частини глобальної змови, одночасно підриваючи українську агентуру та представляючи її як "керовану Заходом".

"Війна в Україні є частиною світової змови"

Війна в Україні зображується як частина "транснаціональної банківської змови" та "основне джерело доходу для Заходу", який отримує прибуток від пов’язаної з війною промисловості.

Змова також просуває ідею про те, що нібито "війна використовується світовими елітами як відвертальний фактор і випробувальний полігон для продовження таємної монетарної програми, намагаючись заборонити готівку та створити віртуальні гроші для поневолення людей".

Крім того, інші наративи стверджують, що війна в Україні є "змовою" і нібито була "спланована роками Заходом". Мета цих повідомлень – звинуватити Захід у війні в Україні та зобразити Росію як жертву транснаціональної, злої змови, яка спровокувала насильницьку війну.

Українські біженці

Ці наративи були переважно зосереджені на зображенні українських біженців як "загрози безпеці Польщі". Що польський уряд надає їм "пріоритет" над громадянами Польщі, а українські біженці у відповідь "невдячні" країні, що її приймає. Українських біженців дезінформатори зображують як осіб, які переважно не тікають від війни, а прагнуть "отримати прибуток шляхом суспільства, яке їх приймає".

"Українські біженці зловживають допомогою"

Цей наратив розповідав про те, що "українці наживаються на допомозі, наданій урядами, що їх приймають", зображує українських біженців як таких, що "використовують симпатії інших". Такі повідомлення супроводжуються звинуваченнями щодо українців у "їхній невдячності та зловживанні своїм становищем".

"Українці вибагливі та невдячні"

Пропагандистські твердження розповідали, що нібито "українці невдячні, попри велику допомогу Заходу".

Антизахідні наративи

Повідомлення в цій категорії наративів були зосереджені навколо звинувачень у підштовхуванні міжнародної спільноти до "світової війни" шляхом надання допомоги Україні. Також були зроблені спроби розмити відповідальність Росії за агресію проти України та показати США "не менш відповідальною стороною".

"Західні країни загострюють війну"

Наратив базується на тому, що британський уряд оголосив, що надасть Україні бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Російська дезінформація активно критикує це рішення, вказуючи на негативний вплив таких боєприпасів на навколишнє середовище та погрожує Заходу ескалацією війни.

"Західні країни перебувають під загрозою/будуть втягнуті у війну"

Наратив знову відродився після маніпуляцій дезінформаторів навколо слів посла Польщі у Франції Яна Рощішевського, який сказав, що "якщо Україна програє, Польщі доведеться піти на війну". Він мав на увазі, що після падіння України країни Балтії та Польща будуть у прямій небезпеці.

Російська ж дезінформація використовувала це вирване з контексту речення, щоб довести, що Польща нібито "планує розпочати війну".

"НАТО/США/Захід беруть участь або будуть безпосередньо залучені у війну"

Загальні наративи, спрямовані на те, щоб налякати широку громадськість твердженнями, що "США підштовхують своїх союзників у Європі до війни" або "військова допомога Україні призведе до того, що "контрзаходи" Росії завдадуть шкоди Польщі".

"Захід наживається на війні в Україні"

Проросійські джерела розповідали про те, що "Захід відповідальний за початок війни", і що він зробив це, щоб "отримати прибуток від продажу зброї".

"Польща буде втягнута у війну"

Проросійські канали дезінформації посилили заяви про те, що "підтримка Польщею України втягне Польщу у війну", а тому така підтримка суперечить польським національним інтересам.

Молдова

Поширення загрози війни за межі України

Ці наративи надмірно переважали в Молдові і, в основному, були пов'язані з Придністров'ям, яке російські джерела зображали як потенційну мішень для українських військових провокацій.

Антизахідні наративи

"Європі загрожує енергетична криза"

Цей наратив висуває думку, що "енергетична криза в Молдові була спричинена прозахідною, проукраїнською позицією уряду".

"Західні країни є русофобськими / російська культура піддається нападу"

Теми, що обговорювалися в цьому контексті, в основному стосувалися Києво-Печерської лаври та домашнього арешту митрополита Павла Лебедя.

"Західне суспільство не підтримує Україну"

Дезінформатори розповідали про те, що деякі країни Східної та Центральної Європи забороняють імпорт українського зерна, закликаючи уряд Молдови зробити те саме, щоб зберегти місцеву економіку та наслідувати приклад урядів, які не підтримують Україну за власний кошт.

Крім того, деякі повідомлення розповідали про те, що "західні політики турбуються про Україну, користуючись власними громадянами".

Наративи, що дискредитують Україну

У цих наративах зустрічалися звинувачення в нібито "провокаціях" України в Придністров'ї, а також інші теми, такі як "русофобія українців".

"Україна свідомо влаштовує провокації"

Прокремлівські джерела намагалися дискредитувати президента Зеленського, неправдиво стверджуючи, що він "збрехав про перехоплення плану Росії з дестабілізації Молдови".

Серед інших наративів також поширювалися твердження, що "українці відмовляються воювати", "українці – нацисти", "українські біженці – загроза для країн, які їх приймають" та "українське керівництво корумповане та/або некомпетентне".

Словаччина

Антизахідні наративи

Серед антизахідних наративів переважали повідомлення, у яких вину за війну звали на Захід, стверджуючи, що він її "спровокував", і наголошуючи на його рішучості використовувати Україну як "пішака" і продовжувати війну "до останнього українця". Західні альянси також зображувалися "слабкими та готовими розпастися".

"Західні країни під загрозою/будуть втягнуті у війну"

Найпоширеніший наратив стверджував, що незабаром інші країни "стануть частиною війни", яка триває в Україні. Повідомлення, наприклад, стосувалися приєднання Польщі, Словаччини та НАТО до подальшої війни.

"Політики деяких країн підтримують війну"

Повідомлення, що містили цей наратив, стосувалися як Словаччини, так і "розпалювання війни Заходом загалом".

"ЄС/НАТО/Захід слабкі й розпадуться"

У більшості повідомлень стверджувалося, що НАТО нібито "слабке і не має шансів протистояти російським військам", і наголошувалося, що США втрачають свій вплив в альянсі – отже, приєднання України до нього нічого не додасть їй.

"Західні ЗМІ брешуть"

Ще один наратив, що постійно присутній в словацькому інформаційному просторі, звинувачував західні ЗМІ у "упередженості та поширенні брехні". В ньому твердилося, що хоч "ЗМІ постійно брешуть про війну в Україні" та поширюють "американську дезінформацію", але "правда" поступово випливатиме на поверхню.

"Захід/НАТО спровокували конфлікт між Україною та Росією"

Розповсюдження цього наративу базувалося на поширенні та популяризації китайських цитат про те, що Захід і НАТО нібито "несуть відповідальність за війну в Україні". Також твердилося, що США – терористична держава, яка нападає на інші країни. Цей піднаратив залишається популярним з 1 квітня.

"Європа/Захід не хочуть миру"

У цьому наративі стверджувалося, що Захід не бажає миру, зокрема, це стосувалося Європейського Союзу, а також деяких членів словацького уряду.

Наративи, що дискредитують Україну

Наративи, що дискредитують Україну, фокусуються на двох протирічних повідомленнях про те, що "Україна відмовляється воювати", водночас зображуючи її як сторону, яка не зацікавлена в установленні миру.

"Україна недемократична"

У цьому наративі стверджувалося, що "Україна є найменш демократичним місцем в Європі" і "їй лицемірно допомагає Захід лише для стримування Росії".

"Імпорт українського зерна шкідливий"

Цей наратив стверджував, що "багато країн заборонили імпорт українського зерна, оскільки це загрожує здоров'ю людей".

"Українське керівництво корумповане та/або некомпетентне"

Дезінформатори продовжують поширювати наратив про те, що "українське керівництво є корумпованим".

"Українці – нацисти"

Цей наратив об'єднував повідомлення про нібито "нацистський режим в Україні".

Допомога Україні

Наративи на тему допомоги Україні пропагували ідею про те, що "надання допомоги Україні не є популярним серед словацьких громадян і суперечить їхнім бажанням", з акцентом на "промирну" демонстрацію, яка критикує постачання військової допомоги Україні.

"Військова допомога рівноцінна вступу у війну"

У цьому наративі стверджувалося, що рішення Словаччини відправити Україні винищувачі МІГ-29 практично означає "вступ у війну".

"Військова допомога недоречна"

Цей наратив з'явився у словацькому інформаційному просторі через неправильне тлумачення слів прем’єр-міністра Словаччини, який пояснив, що винищувачі не використовуються в Словаччині, тому що немає персоналу для роботи з ними. Однак дезінформатори вирвали цю заяву з контексту і стверджували, що літаки назвали "зламаними".

"Військова допомога суперечить конституції та/або є злочином"

Цей наратив стверджував, що рішення уряду Словаччини відправити в Україну винищувачі МіГ-29 нібито суперечить конституції.

"Політики певних країн втягують їхні держави у війну, підтримуючи Україну/надсилаючи військову допомогу"

Цей піднаратив часто стверджував, що рішення надати допомогу Україні означає втягнення Словаччини у війну.

"Військова допомога продовжує війну/ставить під загрозу цивільне населення"

Ще один поширений наратив стверджував, що "військова допомога безпідставно продовжує війну". У дописах стверджували, що "США посилюють війну, надсилаючи все більше зброї в Україну, і якби США цього не робили, в Україні міг би вже бути мир".