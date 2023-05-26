Работа на убийц и диктатора существенно отразилась на психическом здоровье Соловьева. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Смотрите также Кино кончилось: пропагандисты в Донецке снимали очередные фейки, но в них прилетело

Пропагандисты потеряли связь с реальностью

В одном из последних ток-шоу Соловьев в очередной раз начал угрожать ядерным оружием и требовал нанести превентивный удар, пока Россия остается единственной страной, владеющей "гиперзвуковым" оружием.

"Не знаю о каком гиперзвуке говорит Соловьев. Несколько раз слышал гиперзвук разве что от него. Это классический пример пропагандиста, у которого уже фляга свистнула, и большие проблемы с психическим и ментальным здоровьем", – отметил Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен об эфирах российских пропагандистов: смотреть видео

Россия имеет только два козыря

По его словам, у россиян осталось всего два козыря в рукаве: ядерное оружие и всеобщая мобилизация. При этом он не уверен, что мобилизацию вообще объявят.

"У них задача успокоить россиян, но получается это плохо: то рейд на Белгородскую область, то атаки беспилотников, то удар по кораблю в Черном море. Истерика Соловьева прямо пропорциональна ситуации на фронте. "Трудная" работа у пропагандистов. Добавьте сюда еще и потерю имущества, которое они нажили в странах ненавистного им НАТО", – добавил политтехнолог.

Тизенгаузен выразил надежду, что для таких лиц как Соловьев будет сформирован отдельный пакет санкций, в который войдут все зарубежные имения, деньги и имущество.

Российские пропагандисты: последние заявления