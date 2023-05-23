Об этом пропагандист заявил во время стрима на ютуб-канале, информирует 24 Канал. Красовский отметил, что у него не изменилось отношение к украинским детям.
Смотрите также "Аэрофлот должен умереть": пропагандиста Красовского из-за истерики выбросили из самолета, – росСМИ
Красовский снова влип в скандал
Авторы стрима задали Красовскому вопрос об его отношении к украинцам. Они спросили, как он сильно любит х*хлов. На что пропагандист ответил:
Х*хлов? Да я их в рот е*ал, если честно. Я не говорю, что их нужно убивать, хотя я однажды сказал, что нужно топить и палить,
– сказал Красовский.
На вопрос, изменилось ли у него с тех пор отношение к украинским детям, пропагандист ответил: "Нет".
После ответа пропагандиста ведущие стрима стали смеяться.
Высказывания Красовского об украинцах: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Ранее в эфире российского пропагандистского канала Антон Красовский призвал топить и сжигать украинских детей.
- Также Красовский начал называть Карпаты "отвратительными", высмеивать украинские еловые дома и сказал, что в таких домах можно закрывать детей и сжигать их.
- На это отреагировали в МИД Украины. Так, Дмитрий Кулеба призвал мир полностью заблокировать пропагандистский канал, на котором Красовский работал директором вещания.
- Позже Красовский отреагировал на скандал, но оправдание получилось бессмысленным, мол, в эфире "несет" и часто не видно предела. Поэтому ему якобы "неловко" за это.
- Кстати, следственный комитет России решил проверить высказывание Красовского.