Об этом пропагандист заявил во время стрима на ютуб-канале, информирует 24 Канал. Красовский отметил, что у него не изменилось отношение к украинским детям.

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Красовский снова влип в скандал

Авторы стрима задали Красовскому вопрос об его отношении к украинцам. Они спросили, как он сильно любит х*хлов. На что пропагандист ответил:

Х*хлов? Да я их в рот е*ал, если честно. Я не говорю, что их нужно убивать, хотя я однажды сказал, что нужно топить и палить,

– сказал Красовский.

На вопрос, изменилось ли у него с тех пор отношение к украинским детям, пропагандист ответил: "Нет".

После ответа пропагандиста ведущие стрима стали смеяться.

Высказывания Красовского об украинцах: смотрите видео

Что этому предшествовало