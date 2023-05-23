Про це пропагандист заявив під час стриму на ютуб-каналі, інформує 24 Канал. Красовський зазначив, що в нього не змінилося ставлення до українських дітей.

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Красовський знову вляпався у скандал

Автори стриму поставили Красовському питання про його ставлення до українців. Вони запитали, як наскільки він сильно любить х*хлів. На що пропагандист відповів:

Х*хлів? Та я їх у рот ї*ав, якщо чесно. Я не кажу, що їх треба вбивати, хоча я одного разу сказав, що треба топити і палити,

– сказав Красовський.

На питання, чи змінилося в нього відтоді ставлення до українських дітей, пропагандист відповів: "Ні".

Після відповіді пропагандиста ведучі стриму почали сміятися.

Висловлювання Красовського про українців: дивіться відео

Що цьому передувало