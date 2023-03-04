Слід згадати, що під час роботи на телеканалі Russia Today Антон Красовський закликав топити українських дітей, за що його звільнили. Також не дивно, що через жахливу поведінку пропагандиста викинули з рейсу "Аерофлоту". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Заважав пасажирам, голосно розмовляючи телефоном

Розпочалась ця історія з того, що на Красовського поскаржились пасажири бізнес-класу через те, що він голосно говорив телефоном. Вони попросили його, як не дивно, поводитись тихіше, проте псевдожурналіст вирішив, навпаки, кричати та ще більше заважати іншим.

Саме тому його викинули з літака, що мав летіти рейсом Москва – Ташкент. Як пишуть російські медіа, ухвалили таке рішення тому, аби не трапилася бійка та не довелось згодом екстренно саджати літак.

Вперше мене зняли з рейсу "аерофлоту". Будьте ви прокляті, у*бки. "Аерофлот" має померти,

– прокоментував Красовський у своїх соціальних мережах цю ситуацію.



Красовський невдоволений через те, що його викинули з літака / Скриншот зі соцмереж

Зверніть увагу! Як інформують телеграм-канали, пропагандиста ніяк не покарали. Себто про його витівку не повідомляли силовикам, а лише обмежились "профілактичною бесідою".

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