Следует упомянуть, что во время работы на телеканале Russia Today Антон Красовский призвал топить украинских детей, за что его уволили. Также неудивительно, что из-за ужасающего поведения пропагандиста выбросили из рейса "Аэрофлота". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Мешал пассажирам, громко разговаривая по телефону

Началась эта история с того, что на Красовского пожаловались пассажиры бизнес-класса из-за того, что он громко говорил по телефону. Они попросили его, как ни странно, вести себя тише, однако псевдожурналист решил, напротив, кричать и еще больше мешать другим.

Именно поэтому его выбросили из самолета, который должен был лететь рейсом Москва – Ташкент. Как пишут российские медиа, приняли такое решение, чтобы не случилась драка и не пришлось впоследствии экстренно сажать самолет.

Впервые меня сняли с рейса "Аэрофлота". Будьте вы прокляты, у*бки. "Аэрофлот" должен умереть,

– прокомментировал Красовский в своих социальных сетях эту ситуацию.



Красовский недоволен из-за того, что его выбросили из самолета / Скриншот из соцсетей

Обратите внимание! Как информируют телеграм-каналы, пропагандиста никак не наказали. То есть о его проделке не сообщали силовикам, а лишь ограничились "профилактической беседой".

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