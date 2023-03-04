Следует упомянуть, что во время работы на телеканале Russia Today Антон Красовский призвал топить украинских детей, за что его уволили. Также неудивительно, что из-за ужасающего поведения пропагандиста выбросили из рейса "Аэрофлота". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.
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Мешал пассажирам, громко разговаривая по телефону
Началась эта история с того, что на Красовского пожаловались пассажиры бизнес-класса из-за того, что он громко говорил по телефону. Они попросили его, как ни странно, вести себя тише, однако псевдожурналист решил, напротив, кричать и еще больше мешать другим.
Именно поэтому его выбросили из самолета, который должен был лететь рейсом Москва – Ташкент. Как пишут российские медиа, приняли такое решение, чтобы не случилась драка и не пришлось впоследствии экстренно сажать самолет.
Впервые меня сняли с рейса "Аэрофлота". Будьте вы прокляты, у*бки. "Аэрофлот" должен умереть,
– прокомментировал Красовский в своих социальных сетях эту ситуацию.
Красовский недоволен из-за того, что его выбросили из самолета / Скриншот из соцсетей
Красовский получил тюремный срок
- Скандального российского телеведущего не так давно заочно судили в Украине за то, что он призвал к геноциду. Ему грозит 5 лет лишения свободы за язык ненависти согласно решению суда на основании доказательств Службы безопасности нашего государства.
- Заметим, что призывы сжигать и топить украинских детей не поддержали даже в Кремле. В частности, пропагандистка Маргарита Симоньян, управляющая телеканалом Russia Today, заявила о прекращении сотрудничества с Красовским.
- Также на ситуацию реагировал сам министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он призвал мир полностью заблокировать пропагандистский канал, на котором Красовский долгое время работал директором вещания.