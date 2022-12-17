В конце октября в эфире российского пропагандистского канала Антон Красовский призвал топить и сжигать украинских детей. Скандал набрал большие обороты, потому что даже "коллеги" по пропагандистскому цеху не оценили таких высказываний, пишет 24 канал.
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Какую ответственность понесет пропагандист
Депутат Московской гордумы Евгений Ступин опубликовал ответ СК на свой запрос о проверке высказываний телеведущего RT Антона Красовского о призывах топить детей.
По мнению СК, в призыве пропагандиста нет "сведений о совершенном или подготовительном преступлении против несовершеннолетних или с их участием". Таким образом, СК сообщили, что такие вопросы "не относятся к их компетенции".
СК России не увидел состава преступления в высказываниях Красовского / Фото росСМИ
При этом отмечается, что "в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий" письмо отправлено в главное управление МВД России по Москве.
Что известно о скандале с Красовским
- В эфире российского пропагандистского канала Russia Today Антон Красовский разговаривал с русским писателем Сергеем Лукьяненко, рассказывающим о своем пребывании на Закарпатье в 1980 году, где проходил лечение астмы. По словам писателя, вместе с ним в больнице были "русскоязычные дети с русскими фамилиями", которые говорили о том, что Украина оккупирована.
- В ответ на это Красовский начал говорить о неслыханных вещах – о необходимости топить детей. Он сказал, что "таких детей нужно было в Тисине. Именно там, где плывет кача".
- Затем Красовский начал называть Карпаты "отвратительными", высмеивать украинские еловые дома и сказал, что в таких домах можно закрывать детей и сжигать их.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир полностью заблокировать пропагандистский канал, на котором Красовский работал директором вещания. Ключевое слово – работал, ведь даже топпропагандистка Кремля Маргарита Симоньян не оценила такие заявления, из-за чего RT прекратила сотрудничество с Красовским.