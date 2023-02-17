Злоумышленнику назначено 5 лет заключения с конфискацией имущества. Пропагандист скрывается от правосудия за рубежом.

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В то же время в СБУ информируют, что знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности.

В чем обвинили Красовского

Как сообщает СБУ, с февраля 2022 года он Красовский поддерживал полномасштабное вторжение России, оправдывал преступления оккупантов и призывал к геноциду украинского народа.

Свои тезисы российский пропагандист распространял во время эфиров на RT, а также через подконтрольные телеграмм-каналы.

На основании собранных СБУ доказательств и проведенных экспертиз суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 442.

Таким образом, он получил максимальный срок лишения свободы, предусмотренный санкциями обоих полов.

Что известно о Красовском