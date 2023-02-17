Злоумышленнику назначено 5 лет заключения с конфискацией имущества. Пропагандист скрывается от правосудия за рубежом.
Обратите внимание Призвал топить украинских детей: что известно о скандале и пропагандисте Красовском
В то же время в СБУ информируют, что знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности.
В чем обвинили Красовского
Как сообщает СБУ, с февраля 2022 года он Красовский поддерживал полномасштабное вторжение России, оправдывал преступления оккупантов и призывал к геноциду украинского народа.
Свои тезисы российский пропагандист распространял во время эфиров на RT, а также через подконтрольные телеграмм-каналы.
На основании собранных СБУ доказательств и проведенных экспертиз суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 442.
Таким образом, он получил максимальный срок лишения свободы, предусмотренный санкциями обоих полов.
Что известно о Красовском
- В 2017 году Красовский возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак, баллотировавшейся в президенты России. Он вместе с Собчаком выступал против аннексии Крыма и войны на Донбассе.
- За Красовским тянется немало скандалов. В частности, в эфире российского пропагандистского канала Russia Today он призвал топить и сжигать украинских детей.
- На скандал отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр призвал полностью заблокировать пропагандистский канал, на котором Красовский работал директором вещания.
- Высказывание Красовского не оценила даже пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян. В результате RT прекратила сотрудничество с Красовским. Самое интересное, что Красовского его риторикой считают врагом и в России.
- 14 января 2022 года пропагандист угрожал сжечь Конституцию Украины на Крещатике, потому что там прописаны членство в ЕС и НАТО. После 24 февраля он призвал уничтожать украинцев, говорил о том, что Украина якобы не существует.
- После массированных ракетных ударов по Украине 10 октября 2022 года Красовский опубликовал видео, на котором радовался обстрелам.