Зловмиснику призначено 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі пропагандист переховується від правосуддя за кордоном.

Зверніть увагу Закликав топити українських дітей: що відомо про скандал та пропагандиста Красовського

Водночас у СБУ інформують, що знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

У чому звинуватили Красовського

Як інформує СБУ, з лютого 2022 року Красовський підтримував повномасштабне вторгнення Росії, виправдовував злочини окупантів, та закликав до геноциду українського народу.

Свої тези російський пропагандист поширював під час ефірів на RT, а також через підконтрольні телеграм-канали.

На підставі зібраних СБУ доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 442.

Таким чином він отримав максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей.

Що відомо про Красовського