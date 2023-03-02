У перший день весни на російських телеканалах панувала істерика та розпач. Пропагандисти бідкалися, що Європа не замерзла без російського газу взимку, як вони про це мріяли. 24 Канал проаналізував, як зрада про "генерала Мороза" не дає спокою окупантам.

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Як Росія планувала задіяти "генерала Мороза" проти Європи та України

Перший свій удар "генерал Мороз" мав завдати по цивільній інфраструктурі України. Росія задіяла весь свій ракетний потенціал, а також придбані у свого союзника Ірану дрони "Шахіди". Метою було позбавлення українців електроенергії та тепла. У Кремлі розраховували спровокувати гуманітарну катастрофу в тилу ЗСУ та реалізувати свою давню мрію, щоб "Україна замерзла".

Росія задіяла весь свій ракетний потенціал, а також придбані у свого союзника Ірану дрони "Шахіди". Метою було позбавлення українців електроенергії та тепла. У Кремлі розраховували спровокувати гуманітарну катастрофу в тилу ЗСУ та реалізувати свою давню мрію, щоб "Україна замерзла". Другий удар вже був по Європі. Росія перекрила постачання газу до країн Євросоюзу й стала чекати, як замерзне Європа. Розрахунок був такий: європейці не зможуть без російського газу, а тому змушені будуть піти на переговори та поступки. У найширшому діапазоні – від зняття санкцій з Росії до припинення підтримки України й дипломатичного тиску на неї.

Росія перекрила постачання газу до країн Євросоюзу й стала чекати, як замерзне Європа. Розрахунок був такий: європейці не зможуть без російського газу, а тому змушені будуть піти на переговори та поступки. У найширшому діапазоні – від зняття санкцій з Росії до припинення підтримки України й дипломатичного тиску на неї. Нарешті третій удар – так званий "Великий наступ" російської армії. У лютому 2023 року росіяни змогли нарешті зібрати резерви для, як їм здавалося, для вирішального наступу на Донбасі. Промоутером, як не дивно, стали впливові та поважні західні видання, які ціною власної репутації поширили російські вкиди про нібито зібраний окупантами ударний кулак з 300 000 вояків, 1 800 танків, сотень літаків і гелікоптерів.

На папері план виглядав чудово, а завдяки телебаченню та пропаганді в нього масово повірили й самі росіяни. Втім, його реалізації завадила "зрада". Так, той самий "генерал Мороз" виявився зрадником.

Зрада перша – першою відмовилась замерзати Європа

Росіяни перекрили практично всі шляхи постачання газу до ЄС. Для цього, схоже, навіть не пошкодували своє дітище – "Північні потоки". У ніч проти 26 вересня 2022 року на кількох ділянках підводних газопроводів біля шведського острова Борнгольм у Балтійському морі сталися вибухи, які унеможливили роботу обох гілок Nord Stream.

Росія поспішила звинуватити в диверсіях спочатку українську глибоководну ДРГ, а потім – США, втім, історія та принцип Cui prodest вказує на Росію як бенефіціара.

Данія вперше опублікувала відео з пошкодженнями газопроводу: дивіться відео

Зверніть увагу! Саме так діяла Росія на початку вторгнення в Грузію у 2008 році, коли влаштувала вибухи на магістральних газопроводах та знищила ЛЕП, внаслідок чого почалась енергоблокада країни. Так Росія зробила й у 2022 році, коли фактично перекрила газ до Молдови, врешті-решт – Росія багато разів вдавалася до спроб шантажу енергоносіями щодо України.

Газовий шантаж щодо ЄС не вдався. Цьому є декілька пояснень:

По-перше, аномально тепла зима 2022 – 2023 – ще одна зрада від "генерала Мороза".

По-друге, Європа компенсувала нестачу російського газу коштом збільшення частки скрапленого газу (СПГ), а також збільшенням видобутку та новими контрактами.

По-третє, уряди країн ЄС суттєво обмежили споживання та вдалися до економії – споживання у 2022 році знизилося на 13% або на понад 70 мільярдів кубометрів, що є рекордом.

У підсумку на кінець зими у газових сховищах країн ЄС були рекордні запаси природного газу.

Випадок на російському телебаченні: дивіться істерику пропагандистів

Станом на 1 березня 2023 року європейські сховища заповнені на 61,65% (на 21,61% вище, ніж у середньому на цю дату за останні 5 років). У них міститься 66,94 мільярда кубічних метрів газу (традиційно вважається, що Європі на зиму потрібні десь 100 мільярдів кубів.

Власне й ціни на газ теж суттєво впали – середня ціна закупівлі природного газу за підсумками лютого 2023 року впала до 583 доларів за тисячу кубометрів (хоча Медвєдєв обіцяв щось у районі 5 000 доларів).

Найголовніше, що Росію викинули з її найбільшого ринку та перекрили шлях до надприбутків. У ЄС почали активно будувати нові термінали для СПГ, конфіскували у росіян їх газосховища на території Європи, запровадили санкційні обмеження щодо агресора (у бюджеті агресора на 2023 рік вже утворилася величезна дірка).

Таким чином, Росію менш як за рік викинули з її традиційного ринку, який розбудовували ще з часів Брежнєва, а ЄС позбувся залежності від Росії та фактично зліз із "газової голки".

Зрада друга – Україна теж не замерзла

З вересня 2022 року Росія з періодичністю 2 рази на місяць почала інтенсивно обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру.



29 грудня 2022 року – "мем" на сторінці міноборони Росії



1 березня 2023 року – українська відповідь росіянам

Загроза була реальна та велика – потенційно на зиму без тепла й світла могли залишитись мільйони українців, адже відновлення підстанцій та електростанцій вимагає колосальних грошей, часу, запчастин і ресурсів.

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Російські атаки дійсно спровокували масові відключення світла та перебої з опаленням. Проте, сотні російських ракет і дронів не знищили енергосистему України – збудована у радянські часи, вона проєктувалася з урахуванням можливості ядерної війни, а тому не є критично вразливою для таких ударів. Крім того, українські енергетики та бійці ДСНС здійснили дива та зуміли відновлювати раз за разом те, що намагалися знищити росіяни.

На геноцидні атаки Росії нарешті звернули увагу й союзники України, які надали нам сучасні засоби ППО та ПРО. Завдяки цьому, щоразу ефект російських атак зменшувався. У другій половині зими в росіян закінчилися і ракети, і "Шахіди" – атаки скоротилися й все більше ракет і дронів стали здобиччю українських захисників неба.

У важкі часи українці показали себе з найкращого боку. Їхня мужня боротьба привернула увагу всього світу – цілі країни, приватні компанії, спортивні клуби або просто небайдужі масово почали збирати гроші та надсилати до України тисячі генераторів, теплих речей та іншої допомоги.

Влада розгорнула у містах і селах "пункти незламності". Деякі з них стали не лише місцем порятунку на випадок морозів і небезпеки, але й справжніми культурними осередками. Наприклад, "Юрти незламності" від представників діаспори Казахстану в Україні.

З другої половини лютого 2023 року світло в Україні практично не відключали – українці не замерзли. І тут справа не лише в теплій зимі, справа в людях.

Зрада третя – "зимовий похід" провалився

Наприкінці січня 2023 року Росія почала той самий "великий наступ". Щоправда, нічого великого у ньому не було. У Кремлі, мабуть, розраховували на стратегічні прориви фронтів, натомість отримали бої тактичного характеру вздовж лінії зіткнення.

Росія зуміла захопити Соледар, проте, зав'язла під Бахмутом – там сточилася група найманців ПВК "Вагнер", а також тисячі інших окупантів. Не досяг ворог успіхів ні під Мар'їнкою, ні в Авдіївці.

Натомість бої за стратегічно важливий Вугледар стали гучним фіаско для окупантів. Там, за оцінками New York Times, Росія за кілька днів боїв втратила до 130 танків і БТР, а також тисячі людей.

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Російська армія в цих боях утилізує весь той резерв, що отримала в результаті "часткової мобілізації" вересня 2022 року. Для нових авантюр окупантам знадобляться нові порції "гарматного м'яса", а це означає, що треба чекати на нові хвилі мобілізації. Щоправда, вже без техніки, адже більшість її згоріла на українських полях, в посадках і на безіменних висотах.

Весняне загострення

Росія бездарно провела зимову кампанію, не досягла жодного із запланованих результатів.

Натомість Україна вистояла, має міцні тили та міжнародну підтримку, отримала потрібну зброю та час, щоб підготувати нові бойові частини. Саме вони навесні очолять контрнаступ й довершать все, що не встиг зробити український подвійний агент – "генерал Мороз".

Це вже розуміють й у самій Росії. Нині на тамтешніх пропагандистських шоу спостерігається суцільний розпач та апатія. Весну росіяни зустрічають з похмурими обличчями та чекають на "весняне загострення".