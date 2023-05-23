Кажется, кремлевские пропагандисты дерутся, потому что уже и сами запутались в своей лжи и не имеют общего мнения. Об этом сообщает 24 Канал.

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Российская пропаганда "поломалась"

Наша песня хороша, начинай сначала – российский пропагандист продолжал говорить, что Украина якобы "8 лет бомбила российский Донецк", а также не забыл сказать, что жители запада Украины, по его мнению, этому "очень радовались".

Другой россиянин обратился к нему, что Донецк – это Украина, а летящие на наши города российские бомбы – это катастрофическая ошибка. Его в итоге назвали "пособником украинской пропаганды".

Как бы ни ругались и не путались в своих утверждениях ярые кремлевские пропагандисты, истина только одна: Донецк был, есть и будет частью Украины. ВСУ обязательно вернут все украинские территории и уничтожат оккупантов.

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