В частности, известный российский пропагандист и прихвостень президента России Владимира Путина Владимир Соловьев в своей пропагандистской программе прошелся по так называемым целям "специальной военной операции", которую в России именуют войной против Украины, информирует 24 Канал.
Смотрите также В Кремле страшно "подгорает" от выделения Украине оружия: чего боится окружение Путина
Россияне ищут "мотивацию" для украинцев
Один из гостей ток-шоу выразил мнение, что Россия недостаточно четко формулирует задачи о том, "что мы (россияне – 24 Канал) пытаемся сказать украинскому народу".
Нельзя переставить бороться с нацизмом и сатанизмом даже на секунду. Оставьте на один месяц клумбу – если ее не полоть, то там не будет цветов,
– заявил этот гость.
Российские пропагандисты "впечатляют" всех своим маразмом: смотреть видео
Соловьев неожиданно поддержал этот тезис. Он добавил, что россияне отдают себе отчет в том, "против чего они воюют", но им нужно сформулировать послание – "за что они воюют", чтобы "донести это украинскому народу".
"Сначала была демилитаризация, денацификация и намерение отодвинуть границы НАТО от России, а теперь возле нас оказалась Финляндия, которая, очевидно, хочет реванша. Прибалты теперь что-то хотят, поляки, а мы чего хотим?", – сетует будущий узник Гааги.
Как еще в последнее время отличилась российская пропаганда
- Российская пропаганда в последние месяцы усиленно готовит свою аудиторию к предстоящим поражениям российской армии.
- В частности, недавно пропагандистка Скабеева в отчаянии призвала нанести удар по Польше, но гость ее ток-шоу заверил, что этого не произойдет из-за "политических ограничений и договоренностей".
- На этом же ток-шоу прозвучала мысль, что Владимир Зеленский действительно хороший президент и кому-то бы стоило у него поучиться.