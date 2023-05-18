Более того, самих россиян уже тоже раздражают абсурдные призывы и угрозы главных пропагандистов России, информирует 24 Канал. Чем дальше, тем больше пропаганда Кремля заходит в тупик.

Читайте также Даже пропагандисты не выдержали: на шоу Скабеевой в восторге от Зеленского

Недавно Ольга Скабеева в отчаянии призвала нанести удара по Польше, через которую доставляется основная часть военной помощи Украине. На истерические заявления Скабеевой отреагировал ее же гость – российский военный эксперт. Даже он не выдержал этого бреда.

Скабеевой не верят даже россияне

В эфирах оккупантов начали звучать мнения, что Россия якобы уже "полтора года" размышляет над тем, чтобы уничтожать переданную Украине технику еще на границе.

Среди всего зазомбированного стада появился персонаж, которому российская пропаганда еще не успела полностью обмануть голову.

Гость пропагандистского эфира заговорил о "политических ограничениях и договоренностях". Скабеева ошалела, услышав эти слова.

"Путина попросили не наносить куда-то удары и Путин не наносит. А ему что в ответ?" – истерически закричала Скабеева.

Мы могли бы (ударить по Польше – 24 Канал), но не хотим,

– добавила пропагандистка.

Российские пропагандисты зашли в тупик: смотрите видео

Последние заявления российских пропагандистов