Тактика "мясных штурмов", которую активно использует русская армия, требует значительного количества личного состава. Потому и пропагандисты активно агитируют "простых жителей" идти умирать за "родину".

К теме Уничтожили российский пункт управления беспилотниками: на Юге оккупанты понесут потери

Кто-то рассказывает о якобы огромных деньгах на контракте, которыми, очевидно, не получится воспользоваться. А некоторые вообще "размышляют", что ценность человеческой жизни – абсолютно преувеличена. Там делают все возможное, чтобы люди шли в армию.

"Родина" важнее жизни человека

В одной из передач пропагандистка Маргарита Симоньян отработала свои деньги по полной. Она рассказывала, что России не нужна так называемая "вторая волна мобилизации".

Но параллельно убеждала, что пойти на контракт в армию – едва ли не самое лучшее решение в жизни обычного россиянина. Ведь таких денег многие будто бы вообще не смогут заработать за свою карьеру, а тут есть шанс получить огромную зарплату. Но вот как ее тратить, когда оккупант останется гнить в украинской земле – она не рассказала.

Как российская пропаганда убеждает людей идти умирать в Украине: смотрите видео

Другой пропагандист Владимир Соловьев вообще убеждал, что ценность человеческой жизни значительно переоценена. Он считает, что вполне нормально пожертвовать жизнью отдельного человека "во благо родины". Только вот сам почему Соловьев воевать не идет.

Потери России в войне против Украины: коротко