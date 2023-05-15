Тактика "м'ясних штурмів", яку активно використовує російська армія, вимагає значної кількості особового складу. Тому й пропагандисти активно агітують "прастих житєлєй" йти вмирати за "родіну".

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Хтось розповідає про буцімто величезні гроші на контракті, якими, очевидно, не вийде скористатися. А дехто взагалі "роздумує", що цінність людського життя – абсолютно перебільшена. Там роблять все можливе, аби люди йшли до армії.

"Родіна" важливіша за життя людини

В одній із передач пропагандистка Маргаріта Сімоньян відпрацювала свої гроші на повну. Вона розповідала, що Росії не потрібна так звана "друга хвиля мобілізації".

Але паралельно переконувала, що піти на контракт в армію – ледь чи не найкраще рішення в житті звичайного росіянина. Адже таких грошей багато хто взагалі не зможе заробити за свою кар'єру, а тут є шанс отримати величезну зарплату. Але-от, як її витрачати, коли окупант залишиться гнити в українській землі – вона не розповіла.

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Інший пропагандист Владімір Соловйов взагалі переконував, що цінність людського життя значно переоцінена. Він вважає, що цілком нормально пожертвувати життям окремої людини "на благо родіни". Тільки от сам чомусь Соловйов воювати не йде.

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