Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Александр Ермак. По его словам, россияне учатся на своих ошибках и усовершенствуют тактику.

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Копируют украинскую армию

В частности, он рассказал, что раньше россияне почти не использовали малые дроны, но теперь пользуются ими повсюду, где есть возможность. Малые дроны с системами сброса боеприпасов они начали производить в заводских условиях.

Также они уходят от тактики мясных штурмов. Используют тактику малых групп, что более характерно для нашей армии. Россияне набираются опыта и, к сожалению, перенимают наш опыт, благодаря чему становятся лучше, чем раньше,

– отметил Ермак.

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Он добавил, что не стоит недооценивать врага, но у Украины есть хороший союзник – коррупция в российской армии.

"Если принять во внимание их "зубы дракона", то я уверен, что это не более чем отмывание средств. Эти конструкции не работают против современной техники. Они тратят на это средства и это очень хорошо. То, что действительно может противостоять контрнаступлению, то мы с этим боремся и умеем противостоять, поэтому врагу ничего не поможет. Нравственный дух у противника не на высоте. Они сами себя накрутили нашим контрнаступлением и теперь сидят в ожидании", – рассказал военный.

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