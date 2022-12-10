На этой задаче оккупанты сосредотачивают все свои усилия. Они используют артиллерию, реактивные системы залпового огня, авиацию. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. 24 канал.
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Новая тактика оккупантов
Да, враг сменил тактику. Вместо классических батальонов создают штурмовые отряды, в составе которых действуют небольшие группы по 10 – 15 человек. Они пытаются проникнуть в наш передний край. В то время оккупанты прикрывают свои группы огнем.
Однако ВСУ реагируют на эту тактику, усиливая наблюдение. Пытаются обнаруживать эти группы на раннем этапе и уничтожать их огнем артиллерии, а затем стрелковым оружием.
Какая ситуация у Бахмута
- Россияне уже много месяцев не могут захватить Бахмут . Главная задача врага – постоянно давить на позиции украинских военных, чтобы истощить нашу оборону. Однако, несмотря на все штурмы кафиров, ВСУ продолжают крепко держать оборону и отбивать атаки. Кроме того, на этом направлении россияне имеют безумные потери .
- В возведении Генштаба ВСУ 10 декабря сообщили, что возле Бахмута оккупанты обстреляли Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клищиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба.
- На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы районов Авдеевки, Бердичев, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.