На этой задаче оккупанты сосредотачивают все свои усилия. Они используют артиллерию, реактивные системы залпового огня, авиацию. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. 24 канал.

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Новая тактика оккупантов

Да, враг сменил тактику. Вместо классических батальонов создают штурмовые отряды, в составе которых действуют небольшие группы по 10 – 15 человек. Они пытаются проникнуть в наш передний край. В то время оккупанты прикрывают свои группы огнем.

Однако ВСУ реагируют на эту тактику, усиливая наблюдение. Пытаются обнаруживать эти группы на раннем этапе и уничтожать их огнем артиллерии, а затем стрелковым оружием.

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