На цьому завданні окупанти зосереджують всі свої зусилля. Вони використовують артилерію, реактивні системи залпового вогню, авіацію. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає 24 канал.

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Нова тактика окупантів

Так, ворог змінив тактику. Замість класичних батальйонів створює штурмові загони, у складі яких діють невеликі групи по 10 – 15 людей. Вони намагаються проникнути до нашого переднього краю. У той час окупанти прикривають свої групи вогнем.

Однак ЗСУ реагують на цю тактику, посилюючи спостереження. Намагаються виявляти ці групи на ранньому етапі та знищувати їх вогнем артилерії, а потім – стрілецькою зброєю.

Яка ситуація біля Бахмута