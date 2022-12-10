На цьому завданні окупанти зосереджують всі свої зусилля. Вони використовують артилерію, реактивні системи залпового вогню, авіацію. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає 24 канал.
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Нова тактика окупантів
Так, ворог змінив тактику. Замість класичних батальйонів створює штурмові загони, у складі яких діють невеликі групи по 10 – 15 людей. Вони намагаються проникнути до нашого переднього краю. У той час окупанти прикривають свої групи вогнем.
Однак ЗСУ реагують на цю тактику, посилюючи спостереження. Намагаються виявляти ці групи на ранньому етапі та знищувати їх вогнем артилерії, а потім – стрілецькою зброєю.
Яка ситуація біля Бахмута
- Росіяни вже багато місяців не можуть захопити Бахмут. Головне завдання ворога – постійно тиснути на позиції українських військових, щоб виснажити нашу оборону. Однак, попри всі штурми окупантів, ЗСУ продовжують міцно тримати оборону та відбивати атаки. Крім того, на цьому напрямку росіяни мають шалені втрати.
- У зведенні Генштабу ЗСУ 10 грудня повідомили, що біля Бахмута окупанти обстріляли Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Залізне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли районів Авдіївки, Бердичів, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.