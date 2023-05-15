С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 199 460 российских захватчиков. Однако цифра может быть больше, ведь трудно подсчитать уничтоженных врагов в зоне активных боевых действий.
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Какие потери понесли россияне
Добавим, что враг также теряет множество техники в Украине. В целом с 24 февраля 2022 года наши воины ликвидировали:
- танков – 3759 (+3),
- боевых бронированных машин – 7336 (+11),
- артиллерийских систем – 3137 (+21),
- РСЗО – 562 (+0),
- средства ПВО – 316 (+2),
- самолетов – 308 (+0),
- вертолетов – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),
- крылатые ракеты – 973 (+3),
- корабли / катера – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16),
- специальная техника – 407 (+3).
Потери врага на 15 мая / Инфографика Генштаба ВСУ
Ситуация на фронте: последние новости
- В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
- Авиация Сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также наши защитники сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и уничтожены БПЛА "Supercam".
- В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 7 важных целей противника.
- Кроме того, 14 мая украинские защитники захватили более 10 вражеских позиций. Это произошло на севере и юге Бахмута.
- Ранее представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый также рассказал об успехах ВСУ на Бахмутском направлении. Там за 3 дня контрудара удалось освободить 17,3 квадратных километра территории.