ВСУ также за минувшие сутки уничтожили двух российских "беспилотных шпионов". БПЛА типа "Орлан-10" были уничтожены в Николаевской и Херсонской областях соответственно.
К теме Минус еще один "Панцирь-С1": украинские военные показали, как уничтожают ракетный комплекс россиян
Силы обороны продолжают уничтожать врагов
В зоне ответственности ОК "Юг" за прошедшие сутки, 11 мая, россияне понесли большие потери. В частности, украинские защитники ликвидировали 54 россиянина, 2 боевых бронированных машины "Тигр", 82-мм миномет и 3 военных автомобиля. Кроме того, уничтожен также пункт управления БПЛА и комплект антенн станции радиоэлектронной борьбы.
За прошедшие сутки на Юге оккупанты также нанесли 8 воздушных ударов: 2 – ночью, еще 6 – в течение дня. Повреждены несколько частных домохозяйств, но люди, к счастью, не пострадали.
В ОК "Юг" также подчеркнули, что враг не прекращает огневое давление на прибрежные территории. В общей сложности из артиллерии, минометов и РСЗО зафиксировано около 80 обстрелов с расходом более 340 снарядов. Под вражескими атаками оказались Кизомыс, Куцурубская община, Отрадокаменка, Садовое, Казацкое, Ивановка и Херсон.
Если днем по Херсону враг ударил дважды, то за ночь областной центр был под обстрелами 5 раз. Ранены гражданские, повреждены семь зданий, среди которых учебное и медицинское учреждение, два автомобиля, троллейбус, газопровод,
– подчеркнули в оперативном командовании.
Потери врага: последние новости
- За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 750 оккупантов. В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла 197 670 человек.
- Безумные потери у оккупантов минувшие сутки были на Таврическом направлении. Силы обороны там уничтожили 25 единиц техники, а также около роты российских захватчиков.
- Шаг за шагом украинские Герои продвигаются на Бахмутском направлении. Так, в ночь на 12 мая на одном из участков фронта в Бахмуте ВСУ уничтожили российскую штурмовую группу. Поспособствовала этому аэроразведка 127-й отдельной бригады Сил ТрО.