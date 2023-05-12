Так, в ночь на 12 мая на одном из участков фронта в Бахмуте была уничтожена русская штурмовая группа. Поспособствовала этому аэроразведка 127-й Отдельной бригады Сил ТрО.

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Артиллерия испепелила врага

Защитники передали координаты артиллерии 60-й Отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Следовательно, воины двумя точными выстрелами уничтожили вражескую группу.

Артиллерия жжет врага в Бахмуте: смотрите видео

Стоит добавить, что у наших защитников уже есть определенные успехи на Бахмутском направлении. В частности, командующий Александр Сырский недавно сообщил, что российские войска отступили до 2 километров за российскими рубежами в Бахмуте.

Кроме того, на Ставке Верховного Главнокомандующего, состоявшейся 12 мая, Сырский доложил, что украинские подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно на некоторых направлениях.

В утренней сводке Генштаба говорилось, что Силы обороны за минувшие сутки отразили 44 атаки на 4 направлениях. Противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье.

Актуальные потери окупантов

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российская армия сократилось еще на 750 воинов. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили уже 197 670 оккупантов.

Кроме того, враг теряет огромное количество техники. Актуальная статистика выглядит так: