Зеленский рассказал, что заслушали доклад генерала Сырского. Его подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно на некоторых направлениях.

Кстати Скоро сможем объявить очень важные новости, – Зеленский в обращении к украинцам

Как прошла Ставка

Также докладывал и генерал Тарнавский об актуальной ситуации в ОСУО "Таврия". ОСУВы "Одесса", "Север" – также под контролем.

На заседании определили первоочередные их потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.

Кроме того, заслушали важные доклады главнокомандующего Залужного, министра Резникова, Генштаба и министра стратпрома Камышина. Сверили все долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет.

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