Зеленский рассказал, что заслушали доклад генерала Сырского. Его подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно на некоторых направлениях.
Кстати Скоро сможем объявить очень важные новости, – Зеленский в обращении к украинцам
Как прошла Ставка
Также докладывал и генерал Тарнавский об актуальной ситуации в ОСУО "Таврия". ОСУВы "Одесса", "Север" – также под контролем.
На заседании определили первоочередные их потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.
Кроме того, заслушали важные доклады главнокомандующего Залужного, министра Резникова, Генштаба и министра стратпрома Камышина. Сверили все долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет.
Предыдущее заседание Ставки
- Зеленский проводил Ставку и 8 мая. Тогда говорили о ситуации на фронте и последствиях воздушных атак, а также их предотвращении. В тот день Россия совершила очередную ракетную атаку.
- Командующие ОСУВ доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах ответственности таких оперативно-стратегических группировок войск: "Хортица"; "Таврия"; "Одесса"; "Север".
- Кроме того, участники Ставки проанализировали состояние обеспечения подразделений ВСУ вооружением и боеприпасами. Обсудили состояние подготовки и комплектования новосозданных бригад.
- К слову, Зеленский отмечал, что во время заседания ключевым был доклад главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова.