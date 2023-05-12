Зеленський розповів, що почули доповідь генерала Сирського. Його підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках.

До речі Скоро зможемо оголосити дуже важливі новини, – Зеленський у зверненні до українців

Як пройшла Ставка

Також доповідав і генерал Тарнавський про актуальну ситуацію в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем.

На засіданні визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.

Крім того, заслухали важливі доповіді головнокомандувача Залужного, міністра Резнікова, Генштабу та міністра стратпрому Камишина. Звірили всі довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет.

Попереднє засідання Ставки

  • Зеленський проводив Ставку і 8 травня. Тоді тговорили про ситуацію на фронті та наслідки повітряних атак, а також їхнє запобігання. У той день Росія здійснила чергову ракетну атаку.
  • Командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності таких оперативно-стратегічних угруповань військ: "Хортиця"; "Таврія"; "Одеса"; "Північ".
  • Крім того, учасники Ставки проаналізували стан забезпечення підрозділів ЗСУ озброєнням і боєприпасами. Обговорили стан підготовки та комплектування новостворених бригад.
  • До слова, Зеленський зазначав, що під час засідання ключовою була доповідь глави ГУР Міноборони Кирила Буданова.