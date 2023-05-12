Зеленський розповів, що почули доповідь генерала Сирського. Його підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках.

До речі Скоро зможемо оголосити дуже важливі новини, – Зеленський у зверненні до українців

Як пройшла Ставка

Також доповідав і генерал Тарнавський про актуальну ситуацію в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем.

На засіданні визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.

Крім того, заслухали важливі доповіді головнокомандувача Залужного, міністра Резнікова, Генштабу та міністра стратпрому Камишина. Звірили всі довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет.

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