Зеленський розповів, що почули доповідь генерала Сирського. Його підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках.
До речі Скоро зможемо оголосити дуже важливі новини, – Зеленський у зверненні до українців
Як пройшла Ставка
Також доповідав і генерал Тарнавський про актуальну ситуацію в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем.
На засіданні визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.
Крім того, заслухали важливі доповіді головнокомандувача Залужного, міністра Резнікова, Генштабу та міністра стратпрому Камишина. Звірили всі довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет.
Попереднє засідання Ставки
- Зеленський проводив Ставку і 8 травня. Тоді тговорили про ситуацію на фронті та наслідки повітряних атак, а також їхнє запобігання. У той день Росія здійснила чергову ракетну атаку.
- Командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності таких оперативно-стратегічних угруповань військ: "Хортиця"; "Таврія"; "Одеса"; "Північ".
- Крім того, учасники Ставки проаналізували стан забезпечення підрозділів ЗСУ озброєнням і боєприпасами. Обговорили стан підготовки та комплектування новостворених бригад.
- До слова, Зеленський зазначав, що під час засідання ключовою була доповідь глави ГУР Міноборони Кирила Буданова.