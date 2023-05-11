Він також наголосив, що кожен влучний удар наших героїв – це збережені життя українців. Окрім того, президент анонсував "важливі новини" для оборонного сектору України.

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Президент подякував українським воїнам

У зверненні Зеленський особливо виділив декілька бригад, які цього тижня відзначилися на полі бою. Серед них:

ОСУВ "Хортиця" – 3-тя і 5-та окремі штурмові бригади та 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

ОСУВ "Таврія" – 44-а окрема артилерійська бригада імені Гетьмана Данила Апостола, 55-а окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ", 59-а окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка та 79-а окрема бригада ДШВ;

ОСУВ "Одеса" – 406-а окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

Окремо президент також відзначив 63-у окрему механізовану бригаду.

"Уміють хлопці "мінусувати" ворожу техніку на полі бою. Дякую вам!" – підкреслив Зеленський.

Про важливі наради та рішення

Президент України повідомив, що сьогодні, як і завжди, був на зв'язку з командувачами та розвідкою, провів кілька нарад щодо наших міжнародних зусиль. Ба більше, Зеленський анонсував важливі зміни.

Скоро зможу оголосити дуже важливі новини для нашої оборони, для наших відносин із партнерами,

– заінтригував Зеленський.

Окрім того, зустрівся також зі спеціальним радником Президента Бразилії з міжнародних питань. Зеленський ще раз запросив президента Бразилії в Україну, аби він побачив "героїзм українців на власні очі, нашу реальну налаштованість на мир для всієї української землі, для всіх наших міст і громад, які зараз зазнають ударів російських терористів".

За його словами, це єдиний комплексний і єдиний реалістичний план повернення спокою не лише українському народу, а й усім народам планети, які прагнуть життя без агресій.

Зеленський анонсував правоохоронну реформу

Президент повідомив, що схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку – усіх правоохоронних органів та прокуратури. Це детальний документ, який розраховано на час до 2027 року.

"Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС, – додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, – гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави", – пояснив президент.

Зеленський акцентував, що органи правопорядку повинні працювати таким чином, аби українці у кожній сфері відчували себе захищеними, а система – була справедливою.

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