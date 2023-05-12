Так, у ніч на 12 травня на одній із ділянок фронту в Бахмуті знищили російську штурмову групу. Посприяла цьому аеророзвідка 127-ї Окремої бригади Сил ТрО.

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Артилерія спопелила ворога

Захисники передали координати артилерії 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади. Відтак, воїни двома влучними пострілами знищили ворожу групу.

Артилерія палить ворога у Бахмуті: дивіться відео

Варто додати, що наші оборонці вже мають певні успіхи на Бахмутському напрямку. Зокрема, командувач Олександр Сирський нещодавно повідомив, що російські війська відступили до 2 кілометрів за російськими рубежами у Бахмуті.

Крім того, на Ставці Верховного Головнокомандувача, яка відбулась 12 травня, Сирський доповів, що українські підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках.

У ранковому зведенні Генштабу йшлося, що Сили оборони за минулу добу відбили 44 атаки на 4 напрямках. Противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя.

Актуальні втрати окупантів

За даними Генштабу, минулої доби російська армія скоротилась ще на 750 вояків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили вже 197 670 окупантів.

Крім того, ворог втрачає величезну кількість техніки. Актуальна статистика наразі виглядає так: