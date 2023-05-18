Кроме того, Волкер заявил, что у США достаточно ресурсов, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ. По его словам, спецоперация якобы начнется в первый месяц лета и продлится до осени.

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Почему "анонс" Волкера вызвал споры

Журналист Остап Яриш обратил внимание, что в СМИ начали распространять "анонс" Волкера, однако не все так просто. Так, Яриш утверждает, что говорить о пакете военной помощи на 60 миллиардов долларов рано. Во-первых, Курт Волкер в настоящее время не является представителем правительства США. Во-вторых, выделение новых средств будет зависеть от Конгресса.

Что он (Курт Волкер – 24 Канал) может делать – делиться личными мыслями или предположениями,

– заявил журналист.

Яриш объяснил, что просто так объявить о многомиллиардном пакете помощи не могут, поскольку он предварительно должен пройти несколько этапов согласования. Сначала Белый дом обращается в Конгресс с просьбой о дополнительном финансировании. Далее законодатели тщательно изучают вопросы, вносят предложения, и только потом голосуют – отдельно Сенат, отдельно Палата представителей. Окончательное решение будет зависеть от договоренностей и обеих партий.

Кроме того, журналист утверждает, что в настоящее время в Вашингтоне публично не обсуждается. К осени 2023 г. в бюджете США утверждено 45 миллиардов долларов на выделение помощи Украине. Чтобы одобрить столь масштабный пакет, Байден должен договориться с Конгрессом, как избежать дефолта и что делать с госдолгом страны. Только после возможен запрос на финансирование.

"Может быть, у Курта Волкера действительно есть какая-то инсайдерская информация о планах или разговорах в администрации, не знаю. Но подавать ее как свершившийся факт "США выделят 60 миллиардов" не стоит – до официальных заявлений и решений. Пока их не было", – подчеркнул. Яриш.

Что "анонсировал" Волкер

В ходе брифинга в Одессе Курт Волкер заявил, что США готовят многомиллионный пакет помощи. Он якобы нацелен на поддержку Украины в 2024 году.

"Осенью мы введем еще один пакет помощи, который будет поддерживать Украину в течение 2024 года. Сейчас мы обсуждаем этот пакет в 60 млрд долларов, который, я думаю, будет введен в сентябре. Пакет планируется согласовать до президентских выборов в США", – заявил Волкер.

"Анонс" бывшего спецпредставителя Госдепа США начал быстро распространяться по сети. Кроме того, Волкер заявил, что у США достаточно финансов, чтобы поддерживать украинское контрнаступление.