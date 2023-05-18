Окрім того, Волкер заявив, що у США достатньо ресурсів, аби підтримати контрнаступ ЗСУ. За його словами, спецоперація нібито почнеться у перший місяць літа й триватиме до осені.

Важливо Винищувачі F-16 для України: у Politico стверджують, що Пентагон – "не проти"

Чому "анонс" Волкера викликав суперечки

Журналіст Остап Яриш звернув увагу на те, що у ЗМІ почали поширювати "анонс" Волкера, проте не все так просто. Так, Яриш стверджує, що говорити про пакет військової допомоги на 60 мільярдів доларів зарано. По-перше, Курт Волкер нині не є представником уряду США. По-друге, виділення нових коштів залежатиме від Конгресу.

Що він (Курт Волкер – 24 Канал) може робити – ділитись особистими думками чи припущеннями,

– заявив журналіст.

Яриш пояснив, що просто так оголосити про багатомільярдний пакет допомоги не можуть, оскільки він попередньо повинен пройти декілька етапів погодження. Спочатку Білий дім звертається до Конгресу із проханням про додаткове фінансування. Далі законодавці ретельно вивчають питання, вносять пропозиції, і аж потім голосують – окремо Сенат, окремо Палата представників. Остаточне рішення буде залежати від домовленостей та рішення обох партій.

Окрім того, журналіст стверджує, що нині у Вашингтоні публічно не обговорюють. До осені 2023 року у бюджеті США затверджено 45 мільярдів доларів на виділення допомоги Україні. Аби схвалити такий масштабний пакет, Байден повинен домовитися з Конгресом, як уникнути дефолту і що робити з держборгом країни. Лише після можливий запит на фінансування.

"Може, в Курта Волкера справді є якась інсайдерська інформація про плани чи розмови в адміністрації, не знаю. Але подавати її як доконаний факт "США виділять 60 мільярдів" не варто – до офіційних заяв і рішень. Поки їх не було", – підкреслив Яриш.

Що "анонсував" Волкер

Під час брифінгу в Одесі Курт Волкер заявив, що США готують багатомільйонний пакет допомоги. Він буцімто націлений на підтримку України у 2024 році.

"Восени ми запровадимо ще один пакет допомоги, який буде підтримувати Україну протягом 2024 року. Зараз ми обговорюємо цей пакет в 60 млрд доларів, який, я думаю, буде запроваджено у вересні. Пакет планується узгодити до президентських виборів у США", – заявив Волкер.

"Анонс" колишнього спецпредставника Держдепу США почав швидко ширитися мережею. Окрім того, Волкер заявив, що США мають достатньо фінансів, аби підтримувати український контрнаступ.